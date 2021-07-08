Полиция застрелила четырех подозреваемых в убийстве президента Гаити (видео)

Полиция помешала вооруженным людям сбежать с места нападения, однако те захватили в заложники трех офицеров. Несколько подозреваемых находятся в бегах.

В Гаити правоохранители убили четырех подозреваемых и арестовали еще двух после убийства президента страны Жовенеля Мойза. Об этом пишет New York Times, сcылаясь на главу полиции Леона Чарльза.

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После нападения на президента у особняка на окраине столицы Гаити, Порт-о-Принс, полицейские вступили в бой с предполагаемыми убийцами и помешали им сбежать с места происшествия. Злоумышленники, в свою очередь, взяли в заложники трех офицеров. Четверо нападавших погибли в результате перестрелки, а захваченные сотрудники полиции были освобождены.

Кроме двух задержанных, правоохранители подозревают еще нескольких человек, которые сейчас находятся в бегах. В то же время, власти не называют имен подозреваемых и не приводят никаких доказательств, связывающих их с нападением на Жовенеля Мойза.

[ + – ] Видео с места перестрелки в Гаити

7 июля стало известно об убийстве президента Гаити Жовенель Мойз в его частной резиденции. По словам исполняющего обязанности премьер-министра Клода Жозефа, злоумышленники выстрелили в него несколько раз, среди них было несколько человек, говорящих на испанском языке.

После убийства президента Жовенеля Моиза в Гаити ввели военное положение. Клод Жозеф, возглавивший правительство, предоставил вооруженным силам страны максимальные полномочия, в том числе разрешил репрессии против местного населения. Конституция Гаити предусматривает, что во время военного положения защита гражданских прав приостанавливается в той или иной степени. В связи с этим Доминиканская республика закрыла границу с Гаити.

Появилась информация о смерти жены президента Гаити Жовенеля Мойза, Мартин Мойз, однако вскоре посольство страны опровергло эту информацию. Первая леди была ранена, поэтому ее решили отправить на лечение в США при помощи самолета. По данным NYT, сейчас Мартин находится в больнице на юге штата Флорида.