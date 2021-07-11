"Его пытали", - временный премьер-министр Гаити об убийстве президента

Клод Жозеф обещает привлечь к ответственности всех нападавших, а жена погибшего президента считает, что его убили по политическим мотивам.

И.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф в интервью для ABC рассказал о том, что перед убийством президента Гаити Жовенеля Моиза пытали в собственном доме.

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"Наемники пришли в дом президента, они пытали его и убили", — утверждает и.о. премьера.

Он также добавил, что на данный момент задержано 17 нападавших, которые могут быть причастны к убийству президента. Сейчас они находятся под стражей.

Сам Джозеф в интервью признался, что был шокирован смертью Моиза и пообещал привлечь к ответственности причастных к убийству.

Как передает BBC, жена погибшего президента впервые прокомментировала убийство мужа. По словам Мартины Моиз, нападение произошло настолько быстро, что ее муж не успел сказать ни единого слова.

"У этого акта нет названия, потому что нужно быть безграничным преступником, чтобы убить такого президента, как Жовенель Моиз, даже не дав ему возможности сказать ни единого слова", — сказала Мартина.

Она предполагает, что ее муж стал мишенью по политическим причинам из-за желания провести референдум о предоставлении большего объема полномочий для президента.

Напомним, 8 июля стало известно, что в ночь с 6 на 7 июля на его резиденцию напали неизвестные. В результате нападения Жовенель Моиз получил смертельное ранение. В стране введено военное положение на 15 дней.

8 июля Национальная полиция Гаити задержала 15 нападавших, 7 были убиты при задержании, а еще несколько человек ищут. По информации СМИ, правительство Гаити запросило военную помощь США и ООН.