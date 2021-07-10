После убийства президента Гаити правительство запросило военную помощь США и ООН (фото)
По данным полиции, 20 наемников уже задержаны, пятеро все еще находятся в розыске.
Правительство Гаити обратилось к ООН с просьбой направить войска для стабилизации ситуации в стране после убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом сообщило агентство Reuters.
Ответ ООН пока не дала. Согласно процедуре, отправка миротворческих сил должна быть одобрена Советом безопасности ООН.
Власти Гаити также запросили у Соединенных Штатов помощь в сфере безопасности, а также с расследованием обстоятельств убийства Моиза. Помощь может потребоваться, чтобы обеспечить безопасность инфраструктурных и энергетических объектов, портов и аэропортов. Правительство рассчитывает, что США направят для этого около 500 военнослужащих.
"Правительство Гаити запросило помощь в обеспечении безопасности и проведении расследований, и мы поддерживаем регулярные контакты с официальными лицами Гаити, чтобы обсудить, как Соединенные Штаты могут помочь", – сказал представитель государственного департамента.
Белый дом сообщил, что США "как можно скорее" направят в Гаити делегацию, в которую войдут высокопоставленные сотрудники ФБР и службы внутренней безопасности.
Газета The Guardian отмечает: любое военное присутствие США, вероятно, вызовет большие споры в Гаити и тому есть исторические причины. В 1915 году американские войска вторглись в страну после убийства президента Жана Вильбруна Гийома Сэма, начав разрушительную оккупацию. В стране были приняты законы о расовой сегрегации, несмотря на то, что Гаити является первой страной в мире, где было запрещено рабство.
Американские войска покинули Гаити в 1934 года, но вернулись туда в 1994 году, после того как избранный президент Жан-Бертран Аристид был свергнут в результате военного переворота.
В период с 2004 по 2017 год войска ООН из стран Южной Америки и Азии были размещены на Гаити. Миротворцы которой были обвинены в нарушениях прав человека и в возникновении вспышки холеры, унесшей жизни тысяч гаитян.
"Еще одно размещение иностранных войск на Гаити было бы катастрофой, – сказал Джейк Джонстон, специалист по Гаити из аналитического центра Центра экономических и политических исследований. – Думать, что иностранное вмешательство является решением этой проблемы, просто глупо".
Между тем, полиция Гаити сообщила, что задержали уже 18 колумбийских наемников и двух американцев гаитянского происхождения, которые могут быть причастны к убийству президента страны Жовенеля Моиза.
Ведется поиск еще пяти подозреваемых.
Сенат (верхняя палата парламента) Гаити провозгласил 9 июля своего спикера Жозефа Ламбера временным президентом республики. Принятие этого решения поддержали восемь сенаторов из десяти.
"Избранный народом в качестве сенатора Жозеф Ламбер выбран своими коллегами для выполнения функций временного президента Республики Гаити вплоть до вступления в должность избранного президента 7 февраля 2022 года", – говорится в резолюции сената.
Ранее Гаитянская партия Тет Кале, обладающая крупнейшей фракцией в Палате депутатов (нижняя палата парламента) Гаити, предложила назначить Ламбера на пост временного президента. Партия также считает, что стать премьер-министром и сформировать правительство должен Ариэль Анри. Президент Жовенель Моиз за два дня до того, как был убит, назначил Анри главой кабмина, однако тот не успел принять присягу и вступить в должность.
После убийства президента Моиза и.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф взял в свои руки управление страной. Анри заявил, что именно он должен взять на себя управление страной до новых выборов.
Президентские и парламентские выборы в Гаити назначены на 26 сентября, второй тур выборов президента в случае необходимости пройдет 21 ноября.
Напомним, вечером 8 июля Национальная полиция Гаити сообщила, что в группу, напавшую на резиденцию президента страны Жовенеля Моиза, входили не менее 28 человек, "26 из них – колумбийцы, двое – американцы гаитянского происхождения". Семеро нападавших были убиты при задержании, 15 обнаружены, еще несколько человек разыскиваются.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля. Правительство ввело военное положение в стране на 15 дней.
Фокус рассказывал, как убили президента Гаити, и кто стоит за покушением.