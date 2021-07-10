После убийства президента Гаити правительство запросило военную помощь США и ООН (фото)

По данным полиции, 20 наемников уже задержаны, пятеро все еще находятся в розыске.

Правительство Гаити обратилось к ООН с просьбой направить войска для стабилизации ситуации в стране после убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Ответ ООН пока не дала. Согласно процедуре, отправка миротворческих сил должна быть одобрена Советом безопасности ООН.

Власти Гаити также запросили у Соединенных Штатов помощь в сфере безопасности, а также с расследованием обстоятельств убийства Моиза. Помощь может потребоваться, чтобы обеспечить безопасность инфраструктурных и энергетических объектов, портов и аэропортов. Правительство рассчитывает, что США направят для этого около 500 военнослужащих.

"Правительство Гаити запросило помощь в обеспечении безопасности и проведении расследований, и мы поддерживаем регулярные контакты с официальными лицами Гаити, чтобы обсудить, как Соединенные Штаты могут помочь", – сказал представитель государственного департамента.

Белый дом сообщил, что США "как можно скорее" направят в Гаити делегацию, в которую войдут высокопоставленные сотрудники ФБР и службы внутренней безопасности.

Газета The Guardian отмечает: любое военное присутствие США, вероятно, вызовет большие споры в Гаити и тому есть исторические причины. В 1915 году американские войска вторглись в страну после убийства президента Жана Вильбруна Гийома Сэма, начав разрушительную оккупацию. В стране были приняты законы о расовой сегрегации, несмотря на то, что Гаити является первой страной в мире, где было запрещено рабство.

Американские войска покинули Гаити в 1934 года, но вернулись туда в 1994 году, после того как избранный президент Жан-Бертран Аристид был свергнут в результате военного переворота.

В период с 2004 по 2017 год войска ООН из стран Южной Америки и Азии были размещены на Гаити. Миротворцы которой были обвинены в нарушениях прав человека и в возникновении вспышки холеры, унесшей жизни тысяч гаитян.

"Еще одно размещение иностранных войск на Гаити было бы катастрофой, – сказал Джейк Джонстон, специалист по Гаити из аналитического центра Центра экономических и политических исследований. – Думать, что иностранное вмешательство является решением этой проблемы, просто глупо".

[ + – ] Полиция Гаити показала задержанных и изъятое у них оружие

Между тем, полиция Гаити сообщила, что задержали уже 18 колумбийских наемников и двух американцев гаитянского происхождения, которые могут быть причастны к убийству президента страны Жовенеля Моиза.

Ведется поиск еще пяти подозреваемых.

Сенат (верхняя палата парламента) Гаити провозгласил 9 июля своего спикера Жозефа Ламбера временным президентом республики. Принятие этого решения поддержали восемь сенаторов из десяти.

[ + – ] Жозеф Ламбер

"Избранный народом в качестве сенатора Жозеф Ламбер выбран своими коллегами для выполнения функций временного президента Республики Гаити вплоть до вступления в должность избранного президента 7 февраля 2022 года", – говорится в резолюции сената.

Ранее Гаитянская партия Тет Кале, обладающая крупнейшей фракцией в Палате депутатов (нижняя палата парламента) Гаити, предложила назначить Ламбера на пост временного президента. Партия также считает, что стать премьер-министром и сформировать правительство должен Ариэль Анри. Президент Жовенель Моиз за два дня до того, как был убит, назначил Анри главой кабмина, однако тот не успел принять присягу и вступить в должность.

После убийства президента Моиза и.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф взял в свои руки управление страной. Анри заявил, что именно он должен взять на себя управление страной до новых выборов.

Президентские и парламентские выборы в Гаити назначены на 26 сентября, второй тур выборов президента в случае необходимости пройдет 21 ноября.

Напомним, вечером 8 июля Национальная полиция Гаити сообщила, что в группу, напавшую на резиденцию президента страны Жовенеля Моиза, входили не менее 28 человек, "26 из них – колумбийцы, двое – американцы гаитянского происхождения". Семеро нападавших были убиты при задержании, 15 обнаружены, еще несколько человек разыскиваются.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля. Правительство ввело военное положение в стране на 15 дней.

Фокус рассказывал, как убили президента Гаити, и кто стоит за покушением.