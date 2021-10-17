На Гаити похитили 17 американских миссионеров и их родственников

Сообщается, что среди похищенных были дети миссионеров. Известно, что гаитянские банды регулярно похищают людей, требуя выкуп за заложников — от нескольких тысяч до более миллиона долларов.

Группу американских миссионеров и членов их семей похитил вооруженный отряд неподалеку от столичного города Порт-о-Пренс. Об этом сообщает The Guardian.

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По меньшей мере, 17 миссионеров вывели из автобуса, который направлялся из местного приюта. О каких-то деталях произошедшего не сообщаются, но известно, что среди похищенных были дети.

Представители США говорят, что знают об этом инциденте. "Благополучие и безопасность американских граждан, которые пребывают за рубежом, — главная забота Госдепартамента", — заявил пресс-секретарь ведомства.

Политическая нестабильность и стихийные бедствия спровоцировали всплеск преступности в самой бедной стране на обоих американских континентах.

Местные уличные банды часто устраивают похищения, требуя выкуп за освобождение заложников. Суммы колеблются от нескольких тысяч до более чем миллиона долларов.

За первые 8 месяцев текущего года местная полиция сообщила о более чем 300 похищениях, годом ранее в Гаити произошло 234 подобных случаев, по информации Объединенного представительства ООН на Гаити (BINUH).

Новая волна насилия охватила страну после убийства президента Жовенеля Моиза этим летом, и землетрясения, которое унесло жизни более 2 тыс. человек. На рассвете 7 июля на резиденцию президента страны напала группа неизвестных, в ходе чего Жовенель Моиз получил смертельное ранение. В стране было введено военное положение на 15 дней.

[ + – ] Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити

В феврале 2021 года на президента Гаити уже покушались, однако тогда сотрудникам охраны удалось его защитить. Жовенель Моиз оставался в президентском кресле с феврале 2017-го.