Під Парижем власник ресторану захопив заручників у своєму закладі (відео)

Ресторан оточила поліція. Про вимоги чоловіка нічого не відомо.

У комуні Іссі-ле-Муліно під Парижем власник ресторану взяв у заручники кілька співробітників закладу. Про це повідомляє BFMTV.

Захоплення заручників у Франції

Власник ресторану в Іссі-ле-Муліно, 74-річний Альберт Ботболь, як повідомляють місцеві ЗМІ, тримає у своєму закладі чотирьох своїх співробітників.

Він відмовляється спілкуватися з поліцією, і невідомо, чи озброєний він.

Власник ресторану захопив заручників під Парижем Фото: Соцмережi

Великі сили поліції оточують ресторан за кілька десятків метрів від кільцевої дороги Парижа, зазначили журналісти AFP. Опівдні в район було відправлено поліцію і пожежників.

На відео та фото з місця події видно, що вулиця блокована поліцією. А двері та вікна ресторану зачинені наглухо. На місці події також присутня пошуково-оперативна бригада, зазначили кілька очевидців.

Джерело повідомляє, що чоловік, який взяв заручників, відомий поліції через справи, "пов'язані з наркотиками, неповагою і насильством".

Уранці 16 листопада його мати зателефонувала до служби екстреної допомоги в суботу вранці, щоб повідомити, що її син "хоче кокаїну".

Нагадаємо, у Німеччині суд розглядає справу чоловіка, який навмисно захопив шістьох заручників, щоб його застрелили правоохоронці.