Под Парижем владелец ресторана захватил заложников в своем заведении (видео)

Ресторан окружила полиция. О требованиях мужчины ничего не известно.

В коммуне Исси-ле-Мулино под Парижем владелец ресторана взял в заложники несколько сотрудников заведения. Об этом сообщает BFMTV.

Захват заложников во Франции

Владелец ресторана в Исси-ле-Мулино, 74-летний Альберт Ботболь, как сообщают местные СМИ, держит в своем заведении четверых своих сотрудников.

Он отказывается общаться с полицией, и неизвестно, вооружен ли он.

Владелец ресторана захватил заложников под Парижем Фото: Соцсети

Большие силы полиции окружают ресторан в нескольких десятках метров от кольцевой дороги Парижа, отметили журналисты AFP. В полдень в район были отправлены полиция и пожарные.

На видео и фото с места события видно, что улица блокирована полицией. А двери и окна ресторана закрыты наглухо. На месте происшествия также присутствует поисково-оперативная бригада, отметили несколько очевидцев.

Источник сообщает, что мужчина, взявший заложников, известен полиции из-за дел, "связанных с наркотиками, неуважением и насилием".

Утром 16 ноября его мать позвонила в службу экстренной помощи в субботу утром, чтобы сообщить, что ее сын "хочет кокаина".

Напомним, в Германии суд рассматривает дело мужчины, который намеренно захватил шестерых заложников, чтобы его застрелили правоохранители.