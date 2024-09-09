В Германии судят мужчину, который намеренно захватил заложников, чтобы его застрелили полицейские

В тот день мужчина пришел в заведение с муляжами пистолетов Glock 19. Прежде чем захватить заложников, он дал паре за столиком записку со словами "Идите и вызовите полицию".

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В Германии суд рассматривает дело мужчины, который намеренно захватил шестерых заложников, чтобы его застрелили правоохранители. Об этом сообщает немецкое издание BILD.

Событие произошло 26 января 2024 года в немецком городе Ульм. Обвиняемый Стефано Б. вошел с оружием в местное кафе Starbucks и взял в заложники посетителей, которые там находились. Сейчас он предстал перед окружным судом в Ульме.

В тот день Стефано Б. пришел в заведение с муляжами пистолетов Glock 19 и штурмовой винтовкой Heckler & Koch 416. Прежде чем захватить заложников, он дал паре за столиком записку со словами "Идите и вызовите полицию".

После этого мужчина достал "оружие" и захватил шестерых людей. Среди них оказались две девочки-подростка, которые очень испугались и все время плакали.

В конце концов Стефано Б. отпустил пятерых из шести заложников. В этот момент правоохранители открыли огонь и ранили его в челюсть и предплечье.

В начале процесса адвокат обвиняемого Торстен Шторп заявил, что его клиент полностью признает все обвинения.

"Он хотел бы извиниться перед теми, кого взял в заложники. В его намерения никогда не входило причинять боль другим", — сказал адвокат.

Прокуратура предполагает, что Стефано Б. совершил преступление с суицидальными намерениями — он хотел, чтобы правоохранители его застрелили.

Ранее обвиняемый Стефано Б. был солдатом Бундесвера, служил в Афганистане, страдал от посттравматического стрессового расстройства. Поэтому сторона обвинения настаивает на том, что подсудимого нужно поместить в психиатрическую больницу. Ожидается, что приговор по его делу будет вынесен 10 октября.

Напомним, что в Германии задержали 26-летнего украинца, которого подозревают в убийстве соотечественника. Накануне охранник приюта в районе Фритц-Триддельфитцвег нашел тяжелораненного мужчину. Медики скорой смогли лишь констатировать смерть пострадавшего.