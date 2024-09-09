У Німеччині судять чоловіка, який навмисно захопив заручників, щоб його застрелили поліцейські

Того дня чоловік прийшов до закладу з муляжами пістолетів Glock 19. Перш ніж захопити заручників, він дав парі за столиком записку зі словами "Ідіть і викличте поліцію".

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У Німеччині суд розглядає справу чоловіка, який навмисно захопив шістьох заручників, щоб його застрелили правоохоронці. Про це повідомляє німецьке видання BILD.

Подія сталася 26 січня 2024 року у німецькому місті Ульм. Обвинувачений Стефано Б. увійшов зі зброєю в місцеве кафе Starbucks і взяв у заручники відвідувачів, які там перебували. Зараз він постав перед окружним судом в Ульмі.

Того дня Стефано Б. прийшов до закладу з муляжами пістолетів Glock 19 і штурмовою гвинтівкою Heckler & Koch 416. Перш ніж захопити заручників, він дав парі за столиком записку зі словами "Ідіть і викличте поліцію".

Після цього чоловік дістав "зброю" і захопив шістьох людей. Серед них опинилися дві дівчинки-підлітки, які дуже злякалися й увесь час плакали.

Зрештою Стефано Б. відпустив п'ятьох із шістьох заручників. У цей момент правоохоронці відкрили вогонь і поранили його у щелепу і передпліччя.

На початку процесу адвокат обвинуваченого Торстен Шторп заявив, що його клієнт повністю визнає усі звинувачення.

"Він хотів би попросити вибачення в тих, кого взяв у заручники. У його наміри ніколи не входило завдавати болю іншим", — сказав адвокат.

Прокуратура припускає, що Стефано Б. скоїв злочин із суїцидальними намірами — він хотів, щоб правоохоронці його застрелили.

Раніше обвинувачений Стефано Б. був солдатом Бундесвера, служив в Афганістані, страждав від посттравматичного стресового розладу. Тому сторона звинувачення наполягає на тому, що підсудного потрібно помістити до психіатричної лікарні. Очікується, що вирок у його справі буде ухвалено 10 жовтня.

Нагадаємо, що у Німеччині затримали 26-річного українця, якого підозрюють у вбивстві співвітчизника. Напередодні охоронець притулку в районі Фрітц-Тріддельфітцвег знайшов важкопораненого чоловіка. Медики швидкої змогли лише констатувати смерть постраждалого.