В Техасе мужчина ворвался в синагогу в прямом эфире и взял заложников

Захвативший четырех людей мужчина требовал освободить ученую Аафию Сиддики, осужденную за терроризм, и угрожал взорвать здание.

Неизвестный мужчина взял в заложники четырех человек, в том числе раввина, в синагоге конгрегации Бет Исраэль в пригороде Далласа Коливилле (Техас), сообщает CNN.

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Мужчина вошел в здание, когда синагога транслировала утреннюю субботнюю службу в Facebook. Он заявил, что у него есть взрывчатка, и требовал освободить нейробиолога Аафию Сиддики. Прямая трансляция зафиксировала часть инцидента, прежде чем была удалена.

По просьбе злоумышленника раввин конгрегации, один из заложников, позвонил известному раввину в Нью-Йорке, после чего передал трубку захватчику. Тот заявил, что Сиддики подставили, и он хочет, чтобы она была освобождена.

Об инциденте в службу 911 сообщили в 10:41 по местному времени. Полиция немедленно установила периметр вокруг синагоги, эвакуировала жителей домов в этом районе и вызвала региональную группу спецназа и агентов ФБР.

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По словам шефа полиции Коливилля Майкла Миллера, власти вели переговоры с подозреваемым "весь день". В конце концов захватчик освободил одного заложника, который не пострадал.

Член общины Стейси Сильверман рассказала, что смотрела прямую трансляцию более часа, слушая разглагольствования подозреваемого. Он иногда переключался и говорил, что не преступник, и извинялся, а также переходил с одного языка на другой и "истерически кричал".

Несколько человек слышали, как захватчик заложников назвал Сиддики своей "сестрой" в прямом эфире, но Файзан Сайед, исполнительный директор Совета по американо-исламским отношениям в Далласе, Форт-Уэрт, штат Техас, сказал Associated Press, что брат Сиддики, Мохаммад Сиддики в этом не участвовал.

Группа по спасению заложников вошла в синагогу около 21:00 вечера. Возле здания были слышны взрыв и стрельба. В ходе операции трое оставшихся в синагоге заложников были освобождены, а захвативший их человек убит. Смерть подозреваемого подтвердили силовики.

На данный момент личность мужчины установлена, однако его имя не раскрывается.

"Молитвы были услышаны. Все заложники живы и невредимы", — написал в Twitter губернатор Грег Эббот примерно через 20 минут после того, как была проведена спецоперация.

Во время пресс-конференции спецагент ФБР Мэтт Де Сарно заявил: на данный момент нет оснований полагать, что случившееся является частью "какой-то постоянной угрозы", а следователи предполагают, что подозреваемый был сосредоточен на "одной проблеме, которая не представляла особой угрозы для еврейской общины".

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Белый дом о ситуации в Коливилле: мы будем противостоять антисемитизму

Президент Джо Байден похвалил сотрудников правоохранительных органов за спасение четырех заложников в синагоге в Колливилле и осудил антисемитизм в заявлении, опубликованном Белым домом в субботу вечером.

"Мы посылаем любовь и силу членам конгрегации Бет Исраэль, Колливилля и еврейской общине. В ближайшие дни мы узнаем больше о мотивах захватчика заложников. Но позвольте мне четко заявить всем, кто намерен сеять ненависть, – мы будем противостоять антисемитизму и росту экстремизма в этой стране", – подчеркнул глава государства.

Кто такая Аафия Сиддики?

Аафия Сиддики – пакистанская ученая, окончившая Массачусетский технологический институт и получившая докторскую степень в Университете Брандейс. Афганская национальная полиция арестовала ее в 2008 году, заявив, что обнаружила рукописные заметки, в которых та планировала нападение с массовыми жертвами.

Когда группа американцев попыталась заговорить с ней, прокуратура заявила, что она смогла схватить винтовку американского солдата и открыть огонь по группе дознавателей, хотя в результате стрельбы никто не пострадал.

[ + – ] Аафия Сиддики обвинена в терроризме и приговорена к 86 годам заключения Фото: Twitter

В 2010 году посте 14-дневного разбирательства федеральный судья Нью-Йорка приговорил Сиддики к 86 годам тюремного заключения. Присяжные признали ее виновной в покушении на убийство граждан США и государственных служащих, а также в нападении на американских офицеров и служащих.

Защита Сиддики утверждала, что она не может предстать перед судом. Но Аафия неоднократно конфликтовала со своими адвокатами, а также обвиняла Израиль в терактах 11 сентября 2001 года.

Во время судебных заседаний, где Сиддики вменяли терроризм и связь с "Аль-Каидой", она заявляла о намерении отомстить правительству США, и звучали фразы "Я ненавижу американцев" и "Смерть Америке".

Сейчас заключенная находится в тюрьме на базе ВВС Карсвелл недалеко от Коливилля. Ее приговор стал предметом регулярных протестов в США и за рубежом. Фонд Аафии организовывал частые демонстрации и протесты. Его члены утверждали, что в прошлом году она подверглась нападению в тюрьме. Семья Сиддики говорит СМИ, что она не террористка.

Реакция Сиддики на захват заложников

Адвокат Марва Эльбиалли, представляющая Сиддики, заявила, что "она не имеет абсолютно никакого отношения" к захвату заложников в синагоге, и опровергла, что преступник – брат его клиентки.

"Она не хочет никакого насилия, совершаемого против любого человека, особенно от ее имени. Очевидно, что это не имеет ничего общего с доктором Сиддики или ее семьей. Кем бы ни был нападавший, мы хотим, чтобы он знал, что его действия осуждаются доктором Аафией и ее семьей. Мы умоляем вас немедленно освободить заложников и сдаться", – заявила в комментарии журналистам юрист.

Конгрегация Бет Исраэль (CBI) связана с Союзом реформистского иудаизма. Она обслуживает 157 семей-членов. Согласно веб-сайту синагоги, основанной в 1999 году с участием 25 семей, она была первой еврейской общиной в северо-восточном округе Таррант. Сообщество официально открыло свои двери в собственном новом здании в 2005 году.

Конгрегация Бэт Исраэль проводит утренние службы каждую субботу и ведет прямую трансляцию. Эту практику многие синагоги переняли после пандемии.

Напомним, в прошлом году на Гаити бандиты похитили 17 американских миссионеров и их родственников и потребовали за них выкуп, оценив каждого заложника в миллион долларов.