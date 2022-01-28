У США звільнили чоловіка, який відсидів 20 років: у вбивстві зізнався його брат-близнюк (фото)

Брат Кевіна Дугара зізнався, що скоїв убивство ще в 2013 році. Але суд тривалий час відмовлявся переглядати справу.

Американця Кевіна Дугара, який відсидів у в'язниці за вбивство майже 20 років, відпустили на волю після того, як у злочині зізнався його брат-близнюк. Про це повідомляє NBC News.

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Кевіна Дугара звільнили з в'язниці до Чикаго під заставу у вівторок, 25 січня. Справа проти нього ще не закрита.

Чоловіка засудили за вбивство людини в 2003 році під час перестрілки. У 2005 році Кевіна Дугара засудили до 54 років позбавлення волі. Протягом багатьох років він наполягав на своїй невинності.

[ + – ] Кевін Дугар. Фото: Illinois Department of Corrections

У 2013 році брат-близнюк Кевіна Дугара, Карл Сміт, зізнався йому в листі, що саме він скоїв вбивство. Сам Сміт також перебував у в'язниці: відбував 99-річний термін за вторгнення до будинку, внаслідок якого було тяжко поранено дитину (пострілом у голову).

Спочатку зізнання брата мало вплинуло на справу Дугара: у 2018 році суддя ухвалив, що слова Сміта не заслуговують на довіру, і відмовився призначити новий розгляд.

[ + – ] Карл Сміт. Фото: Illinois Department of Corrections

Проте правозахисники змогли повернути справу Дугара до суду. І тепер, після звільнення під заставу, він матиме другий шанс довести свою невинність.

Адвокат Дугара Рональд Сейфер сказав журналістам, що ця історія нібито створена для телебачення. Він також додав, що його підзахисний зараз зі своїми близькими "бореться з реальністю втраченого часу".

Нагадаємо, у США двох братів-підлітків судять за побиття до смерті свого вітчима. Юнаки звинуватили його у сексуальних домаганнях до їхньої 9-річної сестри (рідна донька вбитого).