Кошка, прервавшая предвыборную речь Джилл Байден, поселилась в Белом доме (фото)
О намерении забрать эту кошку в Белый дом Байдены заявили после победы на президентских выборах в 2020 году.
Двухлетняя серая полосатая кошка Уиллоу стала новым обывателем Белого дома и первой с 2009 года кошкой, которая живет в главной резиденции Америки. Фотографии животного появились в официальном Twitter-аккаунте первой леди США Джилл Байден.
"Знакомьтесь, Уиллоу!", – коротко подписала несколько снимков супруга президента.
Прежде, чем попасть в Белый дом, кошка уже успела дать весомый инфоповод для СМИ, прервав речь миссис Байден во время предвыборной кампании ее супруга в родном штате Джилл Пенсильвании.
"Фермерская кошка из Пенсильвании Уиллоу произвела большое впечатление на доктор Байдена в 2020 году, когда она вскочила на сцену и прервала ее выступление во время кампании. Увидев их непосредственную связь, владелец фермы понял, что Уиллоу принадлежит доктор Байдену", – отметил представитель президентской четы.
"Добро пожаловать в семью Байденов, Уиллоу!", – написал и сам глава государства, опубликовав фото нового питомца.
Информация о том, что Уиллоу, названная так в честь родного города Джилл Байден Уиллоу-Гроув, переедет в Белый дом, появилась после победы кандидата от Демократической партии на президентских выборах в ноябре 2020 года.
И вот спустя чуть больше года животное поселилось на Пенсильвания-авеню, 1600, где для нее приготовили уже все необходимые игрушки, место и еду.
В сентябрьском интервью New York Times в прошлом году Джилл Байден говорила, что долгожданная кошка "все еще воспитывается" у кого-то, кто ее "любит".
"Я даже не знаю, смогу ли я сейчас вернуть кошку", – отметила тогда первая леди.
Последней кошкой до Уиллоу в Белом доме была Индия, кошка президента Джорджа Буша-младшего.
Кроме Уиллоу, у Байденов есть щенок немецкой овчарки Коммандер, которого в декабре прошлого года президенту подарил его брат.
Летом семья потеряла 13-летнего пса Чемпа, которого Байден купил у заводчика в 2008 году в Пенсильвании, а оставшийся трехлетний пес по кличке Мэйджор начал вести себя агрессивно и даже покусал нескольких человек, из-за чего его отправили из Белого дома обратно в особняк Байденов в Делавэр для обучения и социализации.