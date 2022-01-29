Кошка, прервавшая предвыборную речь Джилл Байден, поселилась в Белом доме (фото)

О намерении забрать эту кошку в Белый дом Байдены заявили после победы на президентских выборах в 2020 году.

Двухлетняя серая полосатая кошка Уиллоу стала новым обывателем Белого дома и первой с 2009 года кошкой, которая живет в главной резиденции Америки. Фотографии животного появились в официальном Twitter-аккаунте первой леди США Джилл Байден.

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"Знакомьтесь, Уиллоу!", – коротко подписала несколько снимков супруга президента.

[ + – ] Кошка Уиллоу Фото: Twitter/Dr. Jill Biden

Прежде, чем попасть в Белый дом, кошка уже успела дать весомый инфоповод для СМИ, прервав речь миссис Байден во время предвыборной кампании ее супруга в родном штате Джилл Пенсильвании.

"Фермерская кошка из Пенсильвании Уиллоу произвела большое впечатление на доктор Байдена в 2020 году, когда она вскочила на сцену и прервала ее выступление во время кампании. Увидев их непосредственную связь, владелец фермы понял, что Уиллоу принадлежит доктор Байдену", – отметил представитель президентской четы.

"Добро пожаловать в семью Байденов, Уиллоу!", – написал и сам глава государства, опубликовав фото нового питомца.

Информация о том, что Уиллоу, названная так в честь родного города Джилл Байден Уиллоу-Гроув, переедет в Белый дом, появилась после победы кандидата от Демократической партии на президентских выборах в ноябре 2020 года.

И вот спустя чуть больше года животное поселилось на Пенсильвания-авеню, 1600, где для нее приготовили уже все необходимые игрушки, место и еду.

[ + – ] Уиллоу в интерьерах Белого дома Фото: whitehouse.gov

В сентябрьском интервью New York Times в прошлом году Джилл Байден говорила, что долгожданная кошка "все еще воспитывается" у кого-то, кто ее "любит".

"Я даже не знаю, смогу ли я сейчас вернуть кошку", – отметила тогда первая леди.

Последней кошкой до Уиллоу в Белом доме была Индия, кошка президента Джорджа Буша-младшего.

Кроме Уиллоу, у Байденов есть щенок немецкой овчарки Коммандер, которого в декабре прошлого года президенту подарил его брат.

[ + – ] Встреча Джо Байдена с его новым питомцем Коммандером

Летом семья потеряла 13-летнего пса Чемпа, которого Байден купил у заводчика в 2008 году в Пенсильвании, а оставшийся трехлетний пес по кличке Мэйджор начал вести себя агрессивно и даже покусал нескольких человек, из-за чего его отправили из Белого дома обратно в особняк Байденов в Делавэр для обучения и социализации.