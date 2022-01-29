Кішка, яка перервала передвиборну промову Джилл Байден, оселилася у Білому домі (фото)

Про намір забрати цю кішку до Білого дому Байдени заявили після перемоги на президентських виборах у 2020 році.

Дворічна сіра смугаста кішка Віллоу стала новою мешканкою Білого дому та першою з 2009 року кішкою, яка мешкає в головній резиденції Америки. Фотографії тварини з'явилися в офіційному Twitter-акаунті першої леді США Джилл Байден.

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"Знайомтеся, Віллоу!", — коротко підписала знімки дружина президента.

[ + – ] Кішка Віллоу Фото: Twitter/Dr. Jill Biden

Перш ніж потрапити до Білого дому, кішка вже встигла дати вагомий інфопривід для ЗМІ, перервавши промову місіс Байден під час передвиборчої кампанії її чоловіка в рідному штаті Джилл Пенсільванії.

"Фермерська кішка з Пенсільванії Віллоу справила велике враження на доктора Байден у 2020 році, коли вона застрибнула на сцену і перервала її виступ під час кампанії. Побачивши їх безпосередній зв'язок, власник ферми зрозумів, що Віллоу належить доктору Байден", — зазначив представник президентської родини.

"Ласкаво просимо до родини Байденів, Віллоу!", — написав і сам глава держави, опублікувавши фото нового вихованця.

Інформація про те, що Віллоу, названа так на честь рідного міста Джілл Байден Віллоу-Гроув, переїде до Білого дому, з'явилася після перемоги кандидата від Демократичної партії на президентських виборах у листопаді 2020 року.

Й ось трохи більше ніж за рік тварина оселилася на Пенсільванія-авеню, 1600, де для неї приготували всі необхідні іграшки, місце та їжу.

[ + – ] Віллоу в інтер'єрах Білого дому Фото: whitehouse.gov

У вересневому інтерв'ю New York Times минулого року Джилл Байден говорила, що довгоочікувана кішка "все ще виховується" у когось, хто її "любить".

"Я навіть не знаю, чи зможу я зараз повернути кішку", – наголосила тоді перша леді.

Останньою кішкою до Віллоу у Білому домі була Індія, кішка президента Джорджа Буша-молодшого.

Окрім Віллоу, Байдени мають цуцика німецької вівчарки Коммандера, якого в грудні минулого року президентові подарував його брат.

[ + – ] Зустріч Джо Байдена з його новим вихованцем Коммандером

Влітку сім'я втратила 13-річного пса Чемпа, якого Байден купив у розпліднику в 2008 році в Пенсільванії, а трирічний пес на прізвисько Мейджор почав поводитися агресивно і навіть покусав кількох людей, через що його відправили з Білого дому назад в маєток Байденів у Делавері для навчання та соціалізації.