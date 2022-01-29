В Ташкенте мать швырнула трехлетнюю дочь в вольер с бурым медведем

Упав с высоты пять метров, ребенок получил серьезные травмы. Против матери открыли уголовное производство по статье "покушение на убийство".

В зоопарке Ташкента (столица Узбекистана) 28 января мать на глазах у посетителей бросила в вольер к кавказскому бурому медведю по кличке Зузу трехлетнюю девочку. Эта информация появилась в Instagram-аккаунте зоопарка.

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"Несмотря на усилия наших гостей и персонала, женщину, которая успела сбросить ребенка в вольер, остановить не удалось. Наш медвежонок Зузу тихонько свалился в канаву, обнюхал девочку и ушел", – говорится в публикации.

Сотрудники зоопарка заманили его во внутреннее помещение вольера и там закрыли. По их словам, девочка, упавшая с высоты пять метров, была осмотрена медсестрой, которая не увидела серьезных увечий. Однако после того, как малышу доставили в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом основания черепа и ушиб мягких тканей. Зоопарк взял на себя все расходы по лечению ребенка.

"Если бы медведь обращался с брошенным ребенком как с добычей, было бы ужасно подумать, чем это кончится", – отметили в зоопарке.

В комментариях пользователи восхищены тем, как себя повел медведь в этой ситуации.

"Лучшее доказательство компетентности сотрудников и их любви к животным. Даже дикий зверь под их присмотром более человечный, чем животное, скинувшее ребенка с 5 метров", "Дикая ситуация.. ребенок этой женщины? Мишка какой умничка", "Спасибо тебе, Зузу", "Зузу надо чем-то поощрить. Такой молодчина. Столько лет его уже знаем и видим не один год. А про маму даже писать не хочу, надеюсь, свое получит", "Тот случай, когда мишка оказался умнее человека. 🐻❤️ В голове не укладывается как так можно было поступить. Здоровья девочке, мишкам респект", – пишут пользователи.

Зузу был привезен в Ташкентский зоопарк в 2017 году из Бакинского зоопарка и сразу завоевал любовь всего коллектива благодаря своей открытости, игривости и любви к людям.

[ + – ] Медведь Зузу стал настоящим героем

Мать, бросившую девочку к хищнику, задержали. По факту случившегося, по словам представителя Генпрокуратуры Хаета Шамсутдинова, было возбуждено уголовное дело по статье 25 ч. 2 п. "в" УК РФ (покушение на убийство). Женщине грозит 15 лет за решеткой. Мотивы ее поступка сейчас выясняет следствие.

Ранее мы писали об американке, которая с цветами забралась в вольер ко львам в зоопарке Нью-Йорка. Сотрудники зоопарка не успели вывести ее с территории, поскольку она убралась оттуда еще до их появления.