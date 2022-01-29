У Ташкенті мати кинула трирічну доньку у вольєр з бурим ведмедем
Впавши з висоти п'ять метрів, дитина отримала серйозні травми. Проти матері відкрили кримінальне провадження за статтею "замах на вбивство".
У зоопарку Ташкента (столиця Узбекистану) 28 січня мати на очах у відвідувачів кинула у вольєр до кавказького бурого ведмедя на прізвисько Зузу трирічну дівчинку. Ця інформація з'явилася у Instagram-акаунті зоопарку.
"Незважаючи на зусилля наших гостей та персоналу, жінку, яка встигла скинути дитину у вольєр, зупинити не вдалося. Наше ведмежа Зузу тихенько впало в канаву, обнюхало дівчинку і пішло", — йдеться в публікації. Співробітники зоопарку заманили його у внутрішнє приміщення вольєра і закрили.
За їхніми словами, дівчинку, яка впала з висоти п'ять метрів, оглянула медсестра, яка не побачила серйозних каліцтв. Проте після того, як малечу доставили до Республіканського наукового центру екстреної медичної допомоги, лікарі діагностували у неї черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом основи черепа та забій м'яких тканин. Зоопарк узяв на себе всі витрати на лікування дитини.
"Якби ведмідь поводився з підкинутою дитиною як зі здобиччю, було б жахливо подумати, чим це скінчиться", — зазначили у зоопарку.
У коментарях користувачі захоплені тим, як поводився ведмідь у цій ситуації.
"Кращий доказ компетентності співробітників та їх любові до тварин. Навіть дикий звір під їх наглядом більш людяний, ніж тварина, що скинула дитину з 5 метрів", "Дика ситуація.. дитина цієї жінки? Ведмедик який розумничка", "Дякуємо тобі, Зузу", "Зузу треба чимось заохотити. Такий молодчина. Стільки років його вже знаємо і бачимо не один рік. А про маму навіть писати не хочу, сподіваюся, своє отримає", "Той випадок, коли ведмедик виявився розумнішим за людину. 🐻❤️ У голові не вкладається, як так можна було вчинити. Здоров'я дівчинці, ведмедику респект ", — пишуть користувачі.
Зузу був привезений у Ташкентський зоопарк у 2017 році з Бакинського зоопарку та одразу завоював любов усього колективу завдяки своїй відкритості, грайливості та любові до людей.
Матір, яка кинула дівчинку до хижака, затримали. За фактом того, що трапилося, за словами представника Генпрокуратури Хаета Шамсутдінова, порушена кримінальна справа за статтею 25 ч. 2 п. "в" КК РФ (замах на вбивство). Жінці загрожує 15 років за ґратами. Мотиви її вчинку наразі з'ясовує слідство.
Раніше ми писали про американку, яка з квітами залізла у вольєр до левів у зоопарку Нью-Йорка. Співробітники зоопарку не встигли вивести її з території, оскільки вона забралася звідти ще до їх появи.