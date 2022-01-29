У Ташкенті мати кинула трирічну доньку у вольєр з бурим ведмедем

Впавши з висоти п'ять метрів, дитина отримала серйозні травми. Проти матері відкрили кримінальне провадження за статтею "замах на вбивство".

У зоопарку Ташкента (столиця Узбекистану) 28 січня мати на очах у відвідувачів кинула у вольєр до кавказького бурого ведмедя на прізвисько Зузу трирічну дівчинку. Ця інформація з'явилася у Instagram-акаунті зоопарку.

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"Незважаючи на зусилля наших гостей та персоналу, жінку, яка встигла скинути дитину у вольєр, зупинити не вдалося. Наше ведмежа Зузу тихенько впало в канаву, обнюхало дівчинку і пішло", — йдеться в публікації. Співробітники зоопарку заманили його у внутрішнє приміщення вольєра і закрили.

За їхніми словами, дівчинку, яка впала з висоти п'ять метрів, оглянула медсестра, яка не побачила серйозних каліцтв. Проте після того, як малечу доставили до Республіканського наукового центру екстреної медичної допомоги, лікарі діагностували у неї черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом основи черепа та забій м'яких тканин. Зоопарк узяв на себе всі витрати на лікування дитини.

"Якби ведмідь поводився з підкинутою дитиною як зі здобиччю, було б жахливо подумати, чим це скінчиться", — зазначили у зоопарку.

У коментарях користувачі захоплені тим, як поводився ведмідь у цій ситуації.

"Кращий доказ компетентності співробітників та їх любові до тварин. Навіть дикий звір під їх наглядом більш людяний, ніж тварина, що скинула дитину з 5 метрів", "Дика ситуація.. дитина цієї жінки? Ведмедик який розумничка", "Дякуємо тобі, Зузу", "Зузу треба чимось заохотити. Такий молодчина. Стільки років його вже знаємо і бачимо не один рік. А про маму навіть писати не хочу, сподіваюся, своє отримає", "Той випадок, коли ведмедик виявився розумнішим за людину. 🐻❤️ У голові не вкладається, як так можна було вчинити. Здоров'я дівчинці, ведмедику респект ", — пишуть користувачі.

Зузу був привезений у Ташкентський зоопарк у 2017 році з Бакинського зоопарку та одразу завоював любов усього колективу завдяки своїй відкритості, грайливості та любові до людей.

[ + – ] Ведмідь Зузу став справжнім героєм

Матір, яка кинула дівчинку до хижака, затримали. За фактом того, що трапилося, за словами представника Генпрокуратури Хаета Шамсутдінова, порушена кримінальна справа за статтею 25 ч. 2 п. "в" КК РФ (замах на вбивство). Жінці загрожує 15 років за ґратами. Мотиви її вчинку наразі з'ясовує слідство.

Раніше ми писали про американку, яка з квітами залізла у вольєр до левів у зоопарку Нью-Йорка. Співробітники зоопарку не встигли вивести її з території, оскільки вона забралася звідти ще до їх появи.