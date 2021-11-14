Кидала гроші і освідчувалась в коханні: відвідувачка зоопарку залізла у вольєр до левів (відео)

Американка із квітами в руках вирішила висловити свої почуття леву у зоопарку Нью-Йорка.

2019 року американка Мія Отрі вже залазила до левів і танцювала для них. На цей раз обійшлося без танців, але з вираженням свого кохання цареві звірів. І це була вже інша жінка, але особу її поки що не встановлено, повідомляє NBC News.

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За словами свідків, відвідувачка зоопарку в Нью-Йорку, яка прийшла сюди у червоній сукні та з букетом троянд, перелізла через огорожу та опинилася на "території" левів.

Свідки стверджують, що вона кричала тварині "Королю, я люблю тебе, я повернулася за тобою". Також жінка махала квітами леву, що нічого не розуміє, і розкидала гроші. Представники зоопарку кажуть, що інцидент тривав лише кілька хвилин, і жінка зникла до того, як на місце події прибули співробітники зоопарку.

У зоопарку хочуть звинуватити невідому жінку в тому, що вона потурбувала левів, якщо її особу встановлять.

У цьому зоопарку леви відокремлені від людей ровом, і навіть якщо відвідувач вирішить перелізти бар'єр, теоретично леви не завдадуть йому жодної шкоди.

Два роки тому ще одна американка на ім'я Міа Отрі перестрибнула через бар'єр вольєра з левами і танцювала для тварини. Після арешту в іншій справі вона заявила, що вона лев і що відбулася реінкарнація. До речі, після відвідування лева, Отрі також ходила в гості та до жирафів, за що теж отримала звинувачення.

Фокус писав про те, як у зоопарку під Києвом вдалося врятувати тварин і те, що рахунок за газ зріс у кілька разів.

Нагадуємо, що вдруге в історії іспанського зоопарку панда народила близнюків.