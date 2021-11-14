Бросала деньги и признавалась в любви: посетительница зоопарка залезла в вольер к львам (видео)

Американка с цветами в руках решила выразить свои чувства льву в зоопарке Нью-Йорка.

В 2019 году американка Мия Отри уже залезала к львам и танцевала для них. В этот раз обошлось без танцев, но с выражением своей любви царю зверей. И это была уже другая женщина, но личность ее пока не установлена, сообщает NBC News.

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По словам свидетелей, посетительница зоопарка в Нью-Йорке, которая пришла сюда в красном платье и с букетом роз, перелезла через ограждение и оказалась на "территории" львов.

Свидетели утверждают, что она кричала животному "Король, я люблю тебя, я вернулась за тобой". Также женщина махала цветами ничего не понимающему льву и разбрасывала деньги. Представители зоопарка говорят, что инцидент длился всего пару минут, и женщина исчезла до того, как на место происшествия прибыли сотрудники зоопарка.

В зоопарке хотят предъявить обвинение неизвестной женщине в том, что она побеспокоила львов, если ее личность установят.

В этом зоопарке львы отделены от людей рвом, и даже если посетитель решит перелезть барьер, теоретически львы не причинят ему никакого вреда.

Два года назад еще одна американка по имени Миа Отри, перепрыгнула через барьер вольера со львами и танцевала для животного. После ареста по другому делу, она заявила, что она лев и что произошла реинкарнация. Кстати, после посещения льва, Отри также хадила в гости и к жирафам, за что тоже получила обвинение.

Фокус писал о том, как в зоопарке под Киевом удалось спасти животных и том, что счет за газ вырос в несколько раз.

Напоминаем, что второй раз в истории испанского зоопарка панда родила близнецов.