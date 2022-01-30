Никто не будет в безопасности в случае вторжения РФ, — посол Украины в США

Оксана Маркарова пообщалась с американскими журналистами и ответила, почему Зеленский посылает "неоднозначные сигналы" Западу.

Никто не будет в безопасности, если Украина подвергнется нападению со стороны России. Поэтому весь демократический мир должен показать Кремлю, что международное господство закона еще работает. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова во время выступления в программе "Лицом к нации" на американском канале CBS, передает The Hill.

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Маркарова напомнила об аннексии Россией Крыма в 2014 году.

"Причина, по которой Путин напал на нас, не в том, что он хочет Украину или только Украину. Причина, по которой он напал на нас, в том, что мы выбрали демократию и у нас есть атлантические и европейские устремления", — подчеркнула посол.

"Я считаю, что никто не будет в безопасности, если Украина подвергнется нападению", — добавила она.

Также она заявила, что Украина не хочет быть частью Советского Союза, Российской империи или Российской Федерации.

"Мы хотим быть суверенными, мы суверенные, и мы боремся за свою независимость", — продолжила она.

Посол уверена, что Россия, в случае вторжения в Украину, не остановится только на ней.

"И если Украина подвергнется дальнейшему нападению со стороны России, конечно, они не остановятся на Украине. Поэтому в интересах Европы и всего демократического мира помочь нам защитить себя, а также показать, что международное господство закона все еще работает".

Отвечая на вопрос ведущей, которая отметила, что президент Украины Владимир Зеленский, похоже, посылает неоднозначные сигналы, и напомнила, что на прошлой неделе он сказал, что благодарен США за поддержку, но он не может "быть как другие политики", которые благодарны Соединенным Штатам только за то, что они Соединенные Штаты, Маркарова заявила, что США являются для Украины стратегическим другом номер один.

"Соединенные Штаты являются нашим стратегическим партнером и, я бы даже сказала, стратегическим другом номер один. Наши отношения, особенно в течение последнего года, были на самом высоком уровне, я бы сказала, за 30 лет", — отметила посол.

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