Ніхто не буде в безпеці у разі вторгнення РФ, — посол України у США

Оксана Маркарова поспілкувалася з американськими журналістами та відповіла, чому Зеленський надсилає "неоднозначні сигнали" Заходу.

Ніхто не буде в безпеці, якщо Україна зазнає нападу з боку Росії. Тому весь демократичний світ має показати Кремлю, що міжнародне панування закону ще працює. Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова під час виступу у програмі "Обличчям до нації" на американському каналі CBS, передає The Hill.

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Маркарова нагадала про анексію Росією Криму у 2014 році.

"Причина, через яку Путін напав на нас, не в тому, що він хоче Україну чи тільки Україну. Причина, через яку він напав на нас, у тому, що ми обрали демократію і у нас є атлантичні та європейські прагнення", — наголосила посол.

"Я вважаю, що ніхто не буде в безпеці, якщо Україна зазнає нападу", — додала вона.

Також вона заявила, що Україна не хоче бути частиною Радянського Союзу, Російської імперії чи Російської Федерації.

"Ми хочемо бути суверенними, ми суверенні, і ми боремося за свою незалежність", — продовжила вона.

Посол упевнена, що Росія, у разі вторгнення в Україну, не зупиниться лише на ній.

"І якщо Україна зазнає подальшого нападу з боку Росії, звичайно, вони не зупиняться на Україні. Тому в інтересах Європи та всього демократичного світу допомогти нам захистити себе, а також показати, що міжнародне панування закону все ще працює".

Відповідаючи на запитання ведучої, яка зазначила, що президент України Володимир Зеленський, схоже, надсилає неоднозначні сигнали, і нагадала, що минулого тижня він сказав, що вдячний США за підтримку, але він не може "бути як інші політики", які вдячні Сполученим Штатам лише за те, що вони є Сполученими Штатами, Маркарова заявила, що США є для України стратегічним другом номер один.

"Сполучені Штати є нашим стратегічним партнером і, я навіть сказала б, стратегічним другом номер один. Наші відносини, особливо протягом останнього року, були на найвищому рівні, я б сказала, за 30 років", — зазначила посол.

Раніше Фокус повідомляв, що російська інтелігенція засудила війну з Україною. Підписанти антивоєнної заяви впевнені, що війна з Україною та Заходом не лише не відповідає інтересам Росії, а й несе у собі загрозу самому її існуванню.