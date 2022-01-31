ВИЧ-инфицированная женщина болела коронавирусом 9 месяцев и накопила в своем организме 21 мутацию

Женщина получила положительный тест на коронавирус в январе 2021 года, и избавилась от COVID-19 только в ноябре 2021 года.

В Южно-Африканской Республике женщина, с рождения инфицированная ВИЧ, болела COVID-19 в течение 9 месяцев. Ученые нашли в ее организме 21 мутаций коронавируса, сообщается в исследовании, опубликованном на сайте Social Science Research Network (SSRN).

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"Двадцатидвухлетняя женщина с неконтролируемой прогрессирующей ВИЧ-инфекцией была инфицирована бета-вариантом SARS-CoV-2 в течение 9 месяцев, при этом вирус накопил более 20 дополнительных мутаций", – отмечается в исследовании.

Как стало известно, женщина получила положительный тест на коронавирус еще в январе 2021 года. В сентябре она была госпитализирована в больницу Кейптауна, где у нее снова подтвердили коронавирус. Все это время, около 9 месяцев, она болела COVID-19. Это подтвердили исследования, проведенные учеными. Вылечится от ковида ее удалось только в конце ноября 2021 года.

Отмечается, что с января у женщины возникли проблемы с соблюдением режима лечения от ВИЧ.

После проведения антиретровирусной терапии против ВИЧ, ее иммунитет укрепился, и женщина вылечилась также и от COVID-19 в течение 6-9 недель.

Исследователи отметили, что изученный ими случай "дополняет доказательства того, что тяжелая иммуносупрессия, связанная с неконтролируемой ВИЧ-инфекцией, может привести к хроническим инфекциям SARS-CoV-2".

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