ВІЛ-інфікована жінка хворіла на коронавірус 9 місяців і накопичила в своєму організмі 21 мутацію
Жінка отримала позитивний тест на коронавірус у січні 2021 року та позбулася COVID-19 лише в листопаді 2021 року.
У Південно-Африканській Республіці жінка, від народження інфікована ВІЛ, хворіла на COVID-19 протягом 9 місяців. Учені виявили в її організмі 21 мутацію коронавірусу, повідомляється в дослідженні, опублікованому на сайті Social Science Research Network (SSRN).
"Двадцятидворічна жінка з неконтрольованою прогресуючою ВІЛ-інфекцією була інфікована бета-варіантом SARS-CoV-2 протягом 9 місяців, при цьому вірус накопичив понад 20 додаткових мутацій", — наголошується в дослідженні.
Як стало відомо, жінка отримала позитивний тест на коронавірус ще в січні 2021 року. У вересні її було госпіталізовано до лікарні Кейптауна, де в неї знову підтвердили коронавірус. Увесь цей час, близько 9 місяців, вона хворіла на COVID-19. Це підтвердили дослідження, проведені вченими. Вилікуватися від ковіду їй вдалося лише наприкінці листопада 2021 року.
Зазначається, що з січня в жінки виникли проблеми з дотриманням режиму лікування від ВІЛ.
Після проведення антиретровірусної терапії проти ВІЛ її імунітет зміцнився, і жінка вилікувалася також і від COVID-19 протягом 6-9 тижнів.
Дослідники зазначили, що вивчений ними випадок "доповнює докази того, що тяжка імуносупресія, пов'язана з неконтрольованою ВІЛ-інфекцією, може призвести до хронічних інфекцій SARS-CoV-2".
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