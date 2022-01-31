Реплика за 1,85$ млн: в Огайо продают дом с точной копией Овального кабинета Байдена

Разница между копией и настоящим кабинетом все же есть — достаточно взглянуть на фото.

В сельском пригороде Кливленда (США, штат Огайо) на продажу выставили двухэтажный дом площадью 896,3 кв. м. с копией Овального кабинета президента США Джо Байдена. Стоимость дома — 1,85 млн долларов. Как пишет Daily Mail, комната появилась после реконструкции чердака.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Семейная пара пенсионеров провела годы, работая над проектом. В копии кабинета президента США учли важные детали: президентскую печать на ковре, стол Resolute, белые диваны, книжную нишу и кольца из твердой древесины на полу. Внутри поместья — 6 спален, 8 уборных, внутренний бассейн, игровая комната и лифт. В реплике кабинета президента США Джо Байдена использованы портреты на стенах, флаги и журнальный столик, которые идентичны оригиналу на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне.

[ + – ] Овальный кабинет президента Джо Байдена

Разница между кабинетом и копией все-таки заметна: так, в настоящем кабинете президента — синий ковер и золотистые шторы, а в пригороде Кливленда — бордовые шторы и кремовый ковер. Владельцы дома побывали и в других репликах кабинетов президентов США. Пара позаимствовала некоторые элементы предыдущих Овальных комнат для дизайна. В доме есть белый рояль, бильярдный стол и статуи жирафов. Во дворе расположен второй бассейн, а к дому ведет длинная извилистая дорожка со стеной из деревьев и зелени, которые обеспечивают уединение от остальных улиц пригорода.

[ + – ] Реплика кабинета Джо Байдена продается вместе с домом в Огайо за 1,85 млн долларов. [ + – ] Владельцы поместья реконструировали чердак и создали копию кабинета президента США. [ + – ] В доме два этажа, несколько бассейнов и 8 санузлов. [ + – ] Одна из шести спален в доме. [ + – ] В одной из комнат - белый рояль и статуя жирафа. [ + – ] На территории поместья расположен бассейн. [ + – ] Задний двор дома. [ + – ] От шума и суматохи поместье ограждают длинная дорога и деревья. [ + – ] Внешний вид дома в Киртланд-Хиллз, штат Огайо.

Напомним, после отъезда бывшего президента США Дональда Трампа Джо Байден поменял в Овальном кабинете многое. Президентская семья имеет право менять интерьер в 132 жилых помещениях Белого дома.