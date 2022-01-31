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Реплика за 1,85$ млн: в Огайо продают дом с точной копией Овального кабинета Байдена

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Кабинет Байдена, Овальный кабинет, Белый дом, офис президента США, Джо Байден
Реплика Овального кабинета президента США Джо Байдена.

Разница между копией и настоящим кабинетом все же есть — достаточно взглянуть на фото.

В сельском пригороде Кливленда (США, штат Огайо) на продажу выставили двухэтажный дом площадью 896,3 кв. м. с копией Овального кабинета президента США Джо Байдена. Стоимость дома — 1,85 млн долларов. Как пишет Daily Mail, комната появилась после реконструкции чердака.

Семейная пара пенсионеров провела годы, работая над проектом. В копии кабинета президента США учли важные детали: президентскую печать на ковре, стол Resolute, белые диваны, книжную нишу и кольца из твердой древесины на полу. Внутри поместья — 6 спален, 8 уборных, внутренний бассейн, игровая комната и лифт. В реплике кабинета президента США Джо Байдена использованы портреты на стенах, флаги и журнальный столик, которые идентичны оригиналу на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне.

Овальный кабинет, кабинет Байдена, офис президента США, Белый дом
Овальный кабинет президента Джо Байдена

Разница между кабинетом и копией все-таки заметна: так, в настоящем кабинете президента — синий ковер и золотистые шторы, а в пригороде Кливленда — бордовые шторы и кремовый ковер. Владельцы дома побывали и в других репликах кабинетов президентов США. Пара позаимствовала некоторые элементы предыдущих Овальных комнат для дизайна. В доме есть белый рояль, бильярдный стол и статуи жирафов. Во дворе расположен второй бассейн, а к дому ведет длинная извилистая дорожка со стеной из деревьев и зелени, которые обеспечивают уединение от остальных улиц пригорода.

Кабинет Байдена, Белый дом, Джо Байден, Овальный кабинет
Реплика кабинета Джо Байдена продается вместе с домом в Огайо за 1,85 млн долларов.
Кабинет Байдена, Белый дом, Джо Байден, Овальный кабинет
Владельцы поместья реконструировали чердак и создали копию кабинета президента США.
Кабинет Байдена, Белый дом, Джо Байден, Овальный кабинет
В доме два этажа, несколько бассейнов и 8 санузлов.
Кабинет Байдена, Белый дом, Джо Байден, Овальный кабинет
Одна из шести спален в доме.
Кабинет Байдена, Белый дом, Джо Байден, Овальный кабинет
В одной из комнат - белый рояль и статуя жирафа.
Кабинет Байдена, Белый дом, Джо Байден, Овальный кабинет
На территории поместья расположен бассейн.
Кабинет Байдена, Белый дом, Джо Байден, Овальный кабинет
Задний двор дома.
Кабинет Байдена, Белый дом, Джо Байден, Овальный кабинет
От шума и суматохи поместье ограждают длинная дорога и деревья.
Кабинет Байдена, Белый дом, Джо Байден, Овальный кабинет
Внешний вид дома в Киртланд-Хиллз, штат Огайо.
Кабинет Байдена, Белый дом, Джо Байден, Овальный кабинет
Кабинет Байдена, Белый дом, Джо Байден, Овальный кабинет
Кабинет Байдена, Белый дом, Джо Байден, Овальный кабинет
Кабинет Байдена, Белый дом, Джо Байден, Овальный кабинет
Кабинет Байдена, Белый дом, Джо Байден, Овальный кабинет
Кабинет Байдена, Белый дом, Джо Байден, Овальный кабинет
Кабинет Байдена, Белый дом, Джо Байден, Овальный кабинет
Кабинет Байдена, Белый дом, Джо Байден, Овальный кабинет
Кабинет Байдена, Белый дом, Джо Байден, Овальный кабинет

Напомним, после отъезда бывшего президента США Дональда Трампа Джо Байден поменял в Овальном кабинете многое. Президентская семья имеет право менять интерьер в 132 жилых помещениях Белого дома.