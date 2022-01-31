Репліка за 1,85 $ млн: в Огайо продають будинок з точною копією Овального кабінету Байдена

Різниця між копією та справжнім кабінетом все ж таки є — достатньо подивитися на фото.

У сільському передмісті Клівленда (США, штат Огайо) на продаж виставили двоповерховий будинок площею 896,3 кв. м. із копією Овального кабінету президента США Джо Байдена. Вартість будинку — 1,85 млн доларів. Як пише Daily Mail, кімната з'явилася після реконструкції горища.

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Сімейна пара пенсіонерів провела роки, працюючи над проєктом. У копії кабінету президента США врахували важливі деталі: президентську печатку на килимі, стіл Resolute, білі дивани, книжкову нішу та каблучки з твердої деревини на підлозі. Усередині маєтку — 6 спалень, 8 вбиралень, внутрішній басейн, ігрова кімната та ліфт. У репліці кабінету президента США Джо Байдена використано портрети на стінах, прапори та журнальний столик, які ідентичні оригіналу на Пенсільванія-авеню у Вашингтоні.

[ + – ] Овальний кабінет президента Джо Байдена

Різниця між кабінетом та копією все-таки помітна: так, у справжньому кабінеті президента — синій килим та золотисті штори, а в передмісті Клівленда — бордові штори та кремовий килим. Власники будинку побували в інших репліках кабінетів президентів США. Пара запозичила деякі елементи попередніх овальних кімнат для дизайну. В будинку є білий рояль, більярдний стіл та статуї жирафів. У дворі розташований другий басейн, а до будинку веде довга звивиста доріжка зі стіною з дерев та зелені, які забезпечують усамітнення від інших вулиць передмістя.

[ + – ] Репліка кабінету Джо Байдена продається разом із будинком в Огайо за 1,85 млн доларів. [ + – ] Власники маєтку реконструювали горище і створили копію кабінету президента США. [ + – ] У будинку два поверхи, кілька басейнів та 8 санвузлів. [ + – ] Одна із шести спалень у будинку. [ + – ] В одній із кімнат – білий рояль та статуя жирафа. [ + – ] На території маєтку розташований басейн. [ + – ] Заднє подвір'я будинку. [ + – ] Від шуму і метушні маєток захищають довга дорога та дерева. [ + – ] Зовнішній вигляд будинку в Кіртланд-Хіллз, штат Огайо.

Нагадаємо, після від'їзду колишнього президента США Дональда Трампа Джо Байден поміняв в Овальному кабінеті багато чого. Президентська сім'я має право змінювати інтер'єр у 132 житлових приміщеннях Білого дому.