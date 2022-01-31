Четверо подозреваемых задержаны в Лондоне с помощью технологии распознавания лиц

В британской столице прошла масштабная операция по борьбе с серьезными и насильственными преступлениями — полиция Лондона

Полицейские Скотланд-Ярда использовали технологию распознавания лиц для задержания четырех преступников в центре Лондона. Подозреваемых разыскивали за операции с наркотиками, насилие, угрозу убийством и за нарушение правил дорожного движения, сообщает The i Paper.

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Полиция утверждает, что проводит в Лондоне широкомасштабную операцию по задержанию преступников, в рамках которой и была задействована технология распознавания лиц.

Ранее подобная технология применялась полицейскими всего два раза в 2020 году. Руководство Скотленд-Ярд пока что экономит на распознавании лиц, хотя полицейские говорят, что действует она отлично. Все данные о лицах, которые попали в память системы наблюдения, но не занимались преступной деятельностью, мгновенно удаляются.

Установленная на полицейском автомобиле система сканирования использует видеокамеры и биометрическое программное обеспечение для проверки личности прохожих. Сканирование ведется в режиме реального времени по базе данных разыскиваемых или уязвимых лиц. Знаки и уведомления устанавливают, чтобы предупредить общественность о наличии камер.

Офицеры полиции производят арест, как только система найдет совпадение со своей базой данных.

Критики технологии распознавания лиц в реальном времени говорят, что она вызывает серьезные опасения с точки зрения прав человека в связи с ее способностью отслеживать передвижения людей и вторгаться в частную жизнь.

Ранее Фокус сообщал об опасности технологии распознавания лиц. В июне 2020 года был случай, когда полиция Детройта арестовала местного жителя, а выяснилось, что это был сбой системы распознавания.

В то же время, компания Facebook пообещала улучшить технологию распознавания, после того, как террорист устроил массовый расстрел мусульман в Новой Зеландии.

Ранее, компания Google объявила о приостановлении работ, связанных с распознаванием лиц людей, в связи со шквалом общественной критики в свой адрес.