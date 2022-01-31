Четверо підозрюваних затримано в Лондоні за допомогою технології розпізнавання обличчя

У британській столиці пройшла масштабна операція щодо боротьби із серйозними та насильницькими злочинами — поліція Лондона.

Поліцейські Скотланд-Ярду використали технологію розпізнавання обличчя для затримання чотирьох злочинців у центрі Лондона. Підозрюваних розшукували за операції з наркотиками, насильство, загрозу вбивством і порушення правил дорожнього руху, повідомляє The i Paper.

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Поліція стверджує, що проводить у Лондоні широкомасштабну операцію із затримання злочинців, у межах якої і було задіяно технологію розпізнавання облич.

Раніше подібна технологія застосовувалася поліцейськими лише двічі за 2020 рік. Керівництво Скотленд-Ярд поки що економить на розпізнаванні облич, хоча поліцейські кажуть, що вона діє чудово. Усі дані про осіб, які потрапили в пам'ять системи спостереження, але не займалися злочинною діяльністю, миттєво видаляються.

Встановлена на поліцейському автомобілі система сканування використовує відеокамери та біометричне програмне забезпечення для перевірки облич перехожих. Сканування ведеться в режимі реального часу за базою даних розшукуваних чи вразливих осіб. Знаки та сповіщення встановлюють, щоб попередити громадськість про наявність камер.

Офіцери поліції здійснюють арешт, щойно система знайде збіг зі своєю базою даних.

Критики технології розпізнавання осіб у реальному часі кажуть, що вона викликає серйозні побоювання з погляду прав людини у зв'язку з її здатністю відстежувати пересування людей та вторгатися у приватне життя.

Раніше Фокус повідомляв про небезпеку технології розпізнавання облич. У червні 2020 року був випадок, коли поліція Детройта заарештувала місцевого жителя, а з'ясувалося, що це був збій системи розпізнавання.

У той же час, компанія Facebook пообіцяла покращити технологію розпізнавання після того, як терорист влаштував масовий розстріл мусульман у Новій Зеландії.

Раніше компанія Google оголосила про призупинення робіт, пов'язаних із розпізнаванням облич людей, у зв'язку зі шквалом суспільної критики на свою адресу.