Во Флориде игуаны падают с деревьев из-за аномального холода (видео)

Хладнокровные рептилии выживают при падении, но остаются обездвижены, так как температура воздуха во Флориде упала ниже +10°C.

Национальная метеорологическая служба США предупредила жителей Флориды, что с деревьев могут массово падать обездвиженные зеленые игуаны, которые замерзли из-за необычно низких температур в штате. Об этом сообщает The Guardian.

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"Игуаны хладнокровны. Они замедляются и становятся неподвижными, когда температура падает до +4…+9 градусов по Цельсию. Они могут падать с деревьев, но они не мертвы", — говорится в сообщении.

По данным службы, температура в Южной Флориде достигла минимума в -3,9 °C градусов по Цельсию 30 января утром.Тогда в этот теплый американский штат обрушился сильный зимний шторм.

В соцсетях уже стали появляться фото и видео обездвиженных игуан, лежащих возле деревьев.

"Их тела (игуан — ред.) в основном начинают отключаться, когда они теряют свои функции, и поэтому они спят на деревьях на ветвях, а затем, из-за холода, они теряют способность держаться и действительно часто падают с деревьев", — рассказала журналистам зоолог Стейси Коэн, эксперт по рептилиям из зоопарка Палм-Бич во Флориде.

Большинство игуан, говорит Коэн, смогут пережить анабиоз, но если такая погода сохранится и дальше, то холод может убить их. Зоолог добавила, что подобное резкое похолодание уже случалось в 2010 году. Тогда мороз уничтожил очень большое количество игуан в регионе.

По данным Флоридской комиссии по охране рыб и дикой природы, зеленые игуаны не являются аборигенами Флориды. Они были случайно завезены из тропиков Южной и Центральной Америки в качестве "безбилетных пассажиров" на грузовых судах и считаются в США инвазивными видами.

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