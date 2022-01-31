У Флориді ігуани падають з дерев через аномальний холод (відео)

Холоднокровні рептилії виживають при падінні, але залишаються знерухомлені, оскільки температура повітря у Флориді впала нижче +10°C.

Національна метеорологічна служба США попередила жителів Флориди, що з дерев можуть масово падати знерухомлені зелені ігуани, які замерзли через надзвичайно низькі температури у штаті. Про це повідомляє The Guardian.

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"Ігуани холоднокровні. Вони сповільнюються і стають нерухомими, коли температура падає до +4...+9 градусів за Цельсієм. Вони можуть падати з дерев, але вони не мертві", — йдеться в повідомленні.

За даними служби, температура в Південній Флориді досягла мінімуму -3,9 ° C градусів за Цельсієм 30 січня вранці. Тоді на цей теплий американський штат обрушився сильний зимовий шторм.

У соцмережах вже стали з'являтися фото та відео знерухомлених ігуан, що лежать біля дерев.

"Їхні тіла (ігуан — ред.) в основному починають відключатися, коли вони втрачають свої функції, і тому вони сплять на деревах на гілках, а потім через холод вони втрачають здатність триматися і часто падають з дерев", — розповіла журналістам зоологиня Стейсі Коен, експертка із рептилій із зоопарку Палм-Біч у Флориді.

Більшість ігуан, каже Коен, матимуть змогу пережити анабіоз, але якщо така погода збережеться і далі, то холод може вбити їх. Зоологиня додала, що подібне різке похолодання вже траплялося у 2010 році. Тоді мороз знищив дуже велику кількість ігуан у регіоні.

За даними Флоридської комісії з охорони риб та дикої природи, зелені ігуани не є аборигенами Флориди. Вони були випадково завезені з тропіків Південної та Центральної Америки як "безквиткові пасажири" на вантажних суднах і вважаються в США інвазивними видами.

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