В России на табличку в честь Легасова поместили фото актера, сыгравшего его в "Чернобыле"

Пользователи Сети предполагают, что если бы в сериале "Чернобыль" Валерия Легасова сыграл бы голливудский актер Джонни Депп или Бред Пит, то разницу тоже бы не заметили.

В пансионате "Шахтер", расположенном в Алексинском районе Тульской области на одном из домиков была замечена табличка, на которой изображен британский актер Джаред Харрис с подписью "Участок имени Легасова В.А". Об этом сообщила местная жительница Саша Афанасьева в Facebook.

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Она обратила внимание на очевидную ошибку и опубликовала пост в Facebook, где задает вопрос — каким образом фотография актера Харриса, сыгравшего в сериале "Чернобыль" Легасова, была подписана фамилией известного химика-ядерщика.

"Почему на табличке участка имени нашего знаменитого академика Валерия Легасова красуется фото не менее знаменитого, но все-таки не академика, а актера Джареда Харриса?" — спрашивает Афанасьева.

Вероятно авторы таблички не смогли найти фотографию выдающегося советского ученого, доктора химических наук, Валерия Легасова, и вместо него поместили фото британского актера из мини-сериала HBO "Чернобыль".

"Элементарно погуглив фамилию, в поиске можно легко найти и биографию, и фото Легасова. Как надо было спешить или я не знаю каким способом искать, чтоб взять фото сыгравшего его актера?" — задает еще один вопрос Афанасьева.

Женщина предполагает, что если бы в сериале Валерия Легасова сыграл бы голливудский актер Джонни Депп или Бред Пит, то разницу тоже бы не заметили.

Кем был Валерий Легасов?

Валерий Алексеевич Легасов окончил Институт атомной энергии имени Игоря Курчатова, там же проходил аспирантуру. Спустя пять лет после окончания института он стал кандидатом химических наук, а спустя десять лет — доктором. Благодаря его работам был сделан огромный вклад в развитие химии соединений благородных газов — его фамилия стоит рядом с основателем дисциплины, Нилом Бартлеттом, и в их честь назван эффект Бартлетта-Легасова.

Во время аварии на ЧАЭС 1986 года Легасов входил в состав правительственную комиссию по расследованию причин и по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. По его инициативе во время ликвидации последствий аварии применили карбид бора, который справлялся с радионуклидами. Он же настаивал на эвакуации населения за 30 километровую зону.

В общей сложности Легасов проработал на ЧАЭС 4 месяца в непосредственной близости от реактора, после чего у него начали проявляться симптомы лучевой болезни.

Несмотря на титанический труд в ЧАЭС советское руководство не посчиталось с заслугами Легасова, и он был вычеркнут из списка представленных к наградам за ликвидацию из-за своей чрезмерной "откровенности" в оценке работы реактора РБМК-1000.

В апреле 1988 года накануне второй годовщины аварии на ЧАЭС его нашли повешенным в собственной квартире. Записав на пяти аудиокассетах свои воспоминания о событиях на станции, он покончил с собой.

Ранее сообщалось, что Михаил Горбачев утверждал, что не давал указаний не награждать академика Валерия Легасова званием Героя Социалистического Труда и остановить его научную карьеру. А все попытки доказать обратное назвал "выдумкой".