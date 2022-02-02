У Росії на табличку на честь Легасова помістили фото актора, який зіграв його у "Чорнобилі"

Користувачі Мережі припускають, що якби в серіалі "Чорнобиль" Валерія Легасова зіграв би голлівудський актор Джонні Депп або Бред Піт, то різницю теж не помітили б.

У пансіонаті "Шахтар", розташованому в Олексинському районі Тульської області, на одному з будиночків була помічена табличка, на якій зображений британський актор Джаред Гарріс з підписом "Ділянка імені Легасова В.А". Про це повідомила місцева мешканка Саша Афанасьєва у Facebook.

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Вона звернула увагу на очевидну помилку і опублікувала пост у Facebook, де ставить запитання — яким чином фотографія актора Гарріса, який зіграв у серіалі "Чорнобиль" Легасова, підписана прізвищем відомого хіміка-ядерника.

"Чому на табличці ділянки імені нашого знаменитого академіка Валерія Легасова красується фото не менш знаменитого, але все-таки не академіка, а актора Джареда Гарріса?" — Запитує Афанасьєва.

Ймовірно, автори таблички не змогли знайти фотографію видатного радянського вченого, доктора хімічних наук, Валерія Легасова, і замість нього помістили фото британського актора з мінісеріалу HBO "Чорнобиль".

"Елементарно погугливши прізвище, у пошуку можна легко знайти і біографію, і фото Легасова. Як треба було поспішати або я не знаю яким способом шукати, щоб взяти фото актора, який його зіграв?" — ставить ще одне запитання Афанасьєва.

Жінка припускає, що якби в серіалі Валерія Легасова зіграв би голлівудський актор Джонні Депп або Бред Піт, то різницю теж не помітили б.

Ким був Валерій Легасов?

Валерій Олексійович Легасов закінчив Інститут атомної енергії імені Ігоря Курчатова, там же проходив аспірантуру. Через п'ять років після закінчення інституту він став кандидатом хімічних наук, а десять років по тому — доктором. Завдяки його роботам був зроблений величезний внесок у розвиток хімії сполук благородних газів — його прізвище стоїть поруч із засновником дисципліни, Нілом Бартлеттом, і на їх честь названо ефект Бартлетта-Легасова.

Під час аварії на ЧАЕС 1986 року Легасов входив до складу урядової комісії з розслідування причин та ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З його ініціативи під час ліквідації наслідків аварії застосували карбід бору, який справлявся з радіонуклідами. Він наполягав на евакуації населення за 30 кілометрову зону.

Загалом Легасов пропрацював на ЧАЕС 4 місяці поблизу близько реактора, після чого в нього почали виявлятися симптоми променевої хвороби.

Незважаючи на титанічну працю в ЧАЕС, радянське керівництво не рахувалося із заслугами Легасова, і він був викреслений зі списку поданих до нагород за ліквідацію через свою надмірну "відвертість" в оцінці роботи реактора РБМК-1000.

У квітні 1988 року напередодні другої річниці аварії на ЧАЕС його знайшли повішеним у власній квартирі. Записавши на п'яти аудіокасетах свої спогади про події на станції, він наклав на себе руки.

Раніше повідомлялося, що Михайло Горбачов стверджував, що не давав вказівок не нагороджувати академіка Валерія Легасова званням Героя Соціалістичної Праці та зупинити його наукову кар'єру. А всі спроби довести протилежне назвав "вигадкою".