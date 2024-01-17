Капсула з мізинець: на родовищі в РФ загубили найнебезпечніший радіоактивний метал (фото)

За даними журналістів, небезпечна речовина використовувалася для розвідки місцевості. І зберігалася в захисному коробі на пересувній станції КамАЗ.

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Група дослідників російської георозвідувальної компанії "ТНГ-Групп" із 12 до 13 січня прямувала з міста Усть-Кут в Іркутській області до Чаяндинського нафтогазоконденсатного родовища, яке вважається одним із найбільших на сході РФ. Але дорогою загубили капсулу розміром із мізинець, у якій містилося радіаційне джерело цезію-137. Про це пише Baza.

Цезій-137, як і стронцій-90, вважається одним із найнебезпечніших для ізотопів. Період його напіврозпаду — 30 років, до всього іншого, метал біологічно активний.

Капсула з цезієм-137

Небезпечна речовина призначалася для розвідки місцевості. Її зберігали в невеликій спецкапсулі, яку упакували в спеціальний захисний короб. Короб перебував у пересувній станції на базі КамАЗа, однак після поїздки капсули на місці не виявилося. Пошуками займається поліція, але поки речовину не знайшли.

До слова, масштабний викид цезію-137 стався після аварії на ЧАЕС, а 40% викинутого обсягу випало з опадами на території колишнього СРСР.

На початку 80-х років схожу капсулу замурували в стіну будинку в Краматорську. В одній із квартир протягом кількох років від лейкозу померли кілька підлітків. Сім'я вирішила переїхати, але аналогічне захворювання виявили вже в нових мешканців. Спочатку лікарі вважали, що справа в спадковості. Але згодом представники другої сім'ї перевірили радіаційний фон, який був завищений у сотні разів. З'ясувалося, що капсулу з цезієм-137 знайшли в стіні дитячої кімнати.

Нагадаємо, що українська переселенка успішно вилікувалася від раку товстої кишки після переїзду до США.

Також повідомлялося, що російські війська під Кринками скидають із дронів отруйні речовини невідомого походження.