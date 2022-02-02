Дезинфицирующее средство из опилок уничтожает смертельные микроорганизмы

Ученые в Шанхае открыли новое дезинфицирующее средство, изготовленное из опилок и воды, оно может уничтожить более 99 процентов некоторых болезнетворных микробов, включая сибирскую язву и несколько штаммов гриппа

Исследователи из университета Фудань в Шанхае обнаружили, что дезинфицирующее средство, изготовленное из обычных древесных опилок, эффективно уничтожает многие виды вирусов. Оно также может быть эффективно против спор, спящих форм бактерий, которые трудно убить, сообщает Science News.

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Древесина содержит много фенольных структур, которые являются частью больших разветвленных молекул, составляющих стенки растительных клеток. Поэтому инженер-эколог Шичэн Чжан из Университета Фудань в Шанхае и его коллеги задались вопросом, могут ли отходы из опилок стать экологичным источником противомикробных соединений.

Исследователи готовили смеси воды и опилок в течение часа под давлением и фильтровали их. Затем команда проверила отвары опилок на их способность убивать микробы Staphylococcus epidermis, кожный микроб, который может вызывать инфекции у людей с ослабленным иммунитетом, и E. coli, кишечный микроб, который может вызывать болезни пищевого происхождения. В зависимости от концентрации дезинфицирующего средства оно может уничтожить более 99 процентов микробов.

Исследователи обнаружили, что дезинфицирующее средство также успешно инактивирует вирусы сибирской язвы и гриппа. Эксперименты показали, что дезинфицирующее средство может инактивировать споры типично безвредных бактерий Bacillus subtilis.

Под микроскопом ученые увидели, что их дезинфицирующее средство повреждает клеточные стенки E. coli и S. epidermis. Фенольные соединения могут также повредить белки и генетический материал бактерий и вирусов, говорит Чжан.

Широкое использование некоторых дезинфицирующих средств может нанести вред окружающей среде. Например, хлорсодержащие вещества, такие как отбеливатель, могут образовывать опасные побочные продукты при взаимодействии с другими молекулами. Некоторые другие потенциально более экологичные дезинфицирующие средства основаны на соединении под названием фенол или его химических аналогах, но их производство может быть дорогостоящим и энергоемким.

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