Дезинфікуючий засіб з тирси знищує смертельні мікроорганізми

Вчені в Шанхаї відкрили новий дезінфікаційний засіб, виготовлений з тирси та води, він може знищити понад 99 відсотків деяких хвороботворних мікробів, включаючи сибірку та кілька штамів грипу.

Дослідники з університету Фудань в Шанхаї виявили, що дезінфікаційний засіб, виготовлений із звичайної тирси, ефективно знищує багато видів вірусів. Воно також може бути ефективним проти спор, сплячих форм бактерій, які важко вбити, повідомляє Science News.

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Деревина містить багато фенольних структур, які є частиною великих розгалужених молекул, що утворюють стінки рослинних клітин. Тому інженер-еколог Шічен Чжан з Університету Фудань у Шанхаї та його колеги поцікавилися, чи можуть відходи з тирси стати екологічним джерелом протимікробних сполук.

Дослідники готували суміші води та тирси протягом години під тиском і фільтрували їх. Потім команда перевірила відвари тирси на їхню здатність вбивати мікроби Staphylococcus epidermis, шкірний мікроб, який може викликати інфекції у людей з ослабленим імунітетом, та E. coli, кишковий мікроб, який може викликати хвороби харчового походження. Залежно від концентрації дезінфікаційного засобу може знищити понад 99 відсотків мікробів.

Дослідники виявили, що дезінфікаційний засіб також успішно інактивує віруси сибірки та грипу. Експерименти показали, що засіб, що дезінфікує, може інактивувати спори типово нешкідливих бактерій Bacillus subtilis.

Під мікроскопом вчені побачили, що їхній дезінфікаційний засіб ушкоджує клітинні стінки E. coli та S. epidermis. Фенольні сполуки можуть також пошкодити білки та генетичний матеріал бактерій та вірусів, каже Чжан.

Широке використання деяких дезінфікаційних засобів може завдати шкоди навколишньому середовищу. Наприклад, речовини, що містять хлор, такі як відбілювач, можуть утворювати небезпечні побічні продукти при взаємодії з іншими молекулами. Деякі інші потенційно екологічніші засоби, що дезінфікують, засновані на з'єднанні під назвою фенол або його хімічних аналогах, але їх виробництво може бути дорогим і енергоємним.

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