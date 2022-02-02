В Конго из-за удара током на рынке погибли 26 человек (видео)

По словам очевидцев, большинство погибших — женщины. В момент трагедии они торговали на рынке.

В Киншасе (столица Демократической Республики Конго) на рынке оборвался электрический кабель. В результате удара током погибли 26 человек, сообщает BBC.

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Обрушение произошло в районе Матади-Кибала на окраине города: 2 февраля местные жители совершали покупки на рынке. Кабель оборвался, упав на дома и людей. Как заявили в электроэнергетической компании Республики Конго, молния ударила в часть кабеля, в результате чего он упал на землю.

СМИ сообщают, что большинство жертв трагедии — женщины-торговцы. Местные говорят о том, что во время дождя покупателям приходится пробираться сквозь воду.

"Кабель оборвался и его конец упал в канаву, которая была заполнена водой после утреннего дождя", — рассказал спикер от правительства провинции Киншаса Чарльз Мбутамунту.

Полиция и местные власти продолжают расследовать происшествие.

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