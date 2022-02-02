У Конго через удар струмом на ринку загинули 26 людей (відео)

За словами очевидців, більшість загиблих – жінки. На момент трагедії вони торгували на ринку.

У Кіншасі (столиця Демократичної Республіки Конго) над ринком обірвався електричний кабель. Внаслідок удару струмом загинули 26 людей, повідомляє ВВС.

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Обвал стався в районі Матаді-Кібала на околиці міста: 2 лютого місцеві жителі купували на ринку. Кабель обірвався, впавши на будинки та людей. Як заявили в електроенергетичній компанії Республіки Конго, блискавка вдарила в частину кабелю, внаслідок чого він упав на землю.

ЗМІ повідомляють, що більшість жертв трагедії – жінки-торговці. Місцеві говорять, що під час дощу покупцям доводиться пробиратися крізь воду.

"Кабель обірвався, і його кінець упав у канаву, яка була заповнена водою після ранкового дощу", — розповів речник від уряду провінції Кіншаса Чарльз Мбутамунту.

Поліція та місцева влада продовжують розслідувати пригоду.

УВАГА! Відео призначене для стресостійких осіб старше 18 років.

Нагадаємо, в Еквадорі після дощу через зсув загинули 24 людини. Триметрові хвилі бруду знесли з доріг транспорт, а рятувальники звільняють тих, хто вижив.