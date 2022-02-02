МВФ поможет странам, пострадавшим от возможного отключения России от SWIFT

Руководство фонда считает, что из-за сложностей с поставками зерновых из Украины цены на продовольствие в Европе могут вырасти еще больше.

В среду, 2 февраля, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о готовности МВФ оказать помощь странам, которые могут пострадать от последствий российско-украинского конфликта и санкций стран Запада. Об этом сообщает Reuters.

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По оценкам болгарского экономиста, западные санкции неизбежно скажутся на финансовой системе, в особенности если Россию отключат от SWIFT.

"Если возникнут последствия, требующие более активного участия со стороны МВФ в других странах, мы, конечно, окажем помощь. Мы располагаем кредитными возможностями в пределах примерно 700 млрд долларов", — отметила Георгиева, добавив, что все же надеется на дипломатическое разрешение украинского вопроса, что будет способствовать восстанавливлению мировой экономики.

В условиях нынешнего кризиса растут цены на энергоносители, и особенно на европейском континенте. По оценкам фонда, из-за сложностей с поставками зерновых из Украины цены на продовольствие в Европе могут вырасти еще больше.

На минувшей неделе представители МВФ также отмечали, что из-за дальнейшей эскалации российско-украинского конфликта инфляция будут и в дальнейшем оставаться высокой.

По словам Георгиевой, расширенная кредитная программа МВФ для Украины — это порядка 2,2 млрд долларов, которые Украина может получить до июня. В ноябре прошлого года МВФ перевел Киеву первый транш финансовой помощи — на 700 млн.

Кристалина Георгиева, которая росла в Болгарии во эпоху холодной войны, также отметила, что ее брат гостил у родственников в Украине и рассказывал о пустых полках в магазинах и гражданах, во взглядах которых читалась тревога, что напомнило ему о временах холодной войны.

"Важно помнить, что обычно мирное население вынуждено выносить на себе все тяготы геополитической напряженности", — отметила представитель МВФ.

Ранее Фокус сообщал об условиях, на которых Еврокомиссия одобрила финансовую помощь Украине в размере 1,2 млрд. Евро. Чтобы получить следующий транш на 600 млн евро, Украине понадобится провести ряд реформ, которые были согласованы с ЕС, и соблюсти договоренности с МВФ.