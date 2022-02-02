МВФ допоможе країнам, які постраждали від можливого відключення Росії від SWIFT
Керівництво фонду вважає, що через складнощі з постачанням зернових з України ціни на продовольство в Європі можуть зрости ще більше.
У середу, 2 лютого, директорка-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила про готовність МВФ надати допомогу країнам, які можуть постраждати від наслідків російсько-українського конфлікту та санкцій країн Заходу. Про це повідомляє Reuters.
За оцінками болгарського економіста, західні санкції неминуче позначаться на фінансовій системі, якщо Росію відключать від SWIFT.
"Якщо виникнуть наслідки, які вимагають більш активної участі з боку МВФ в інших країнах, ми, звичайно, надамо допомогу. Ми маємо кредитні можливості в межах приблизно 700 млрд доларів", — зазначила Георгієва, додавши, що все ж таки сподівається на дипломатичне вирішення українського питання, що сприятиме відновленню світової економіки.
В умовах нинішньої кризи зростають ціни на енергоносії, особливо на європейському континенті. За оцінками фонду, через складнощі з постачанням зернових з України ціни на продовольство в Європі можуть зрости ще більше.
Минулого тижня представники МВФ також зазначали, що через подальшу ескалацію російсько-українського конфлікту інфляція й надалі залишатиметься високою.
За словами Георгієвої, розширена кредитна програма МВФ для України — це близько 2,2 млрд доларів, які Україна може отримати до червня. Торік у листопаді МВФ перевів Києву перший транш фінансової допомоги — 700 млн.
Крісталіна Георгієва, яка росла в Болгарії в епоху холодної війни, також зазначила, що її брат гостював у родичів в Україні та розповідав про порожні полиці в магазинах та громадян, у поглядах яких читалася тривога, що нагадало йому про часи холодної війни.
"Важливо пам'ятати, що зазвичай мирне населення змушене виносити на собі всі тяготи геополітичної напруги", — зазначила представниця МВФ.
Раніше Фокус повідомляв про умови, на яких Єврокомісія схвалила фінансову допомогу Україні в розмірі 1,2 млрд євро. Щоб отримати наступний транш на 600 млн євро, Україні знадобиться провести низку реформ, які були узгоджені з ЄС, і дотриматись домовленостей із МВФ.