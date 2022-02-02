МВФ допоможе країнам, які постраждали від можливого відключення Росії від SWIFT

Керівництво фонду вважає, що через складнощі з постачанням зернових з України ціни на продовольство в Європі можуть зрости ще більше.

У середу, 2 лютого, директорка-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила про готовність МВФ надати допомогу країнам, які можуть постраждати від наслідків російсько-українського конфлікту та санкцій країн Заходу. Про це повідомляє Reuters.

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За оцінками болгарського економіста, західні санкції неминуче позначаться на фінансовій системі, якщо Росію відключать від SWIFT.

"Якщо виникнуть наслідки, які вимагають більш активної участі з боку МВФ в інших країнах, ми, звичайно, надамо допомогу. Ми маємо кредитні можливості в межах приблизно 700 млрд доларів", — зазначила Георгієва, додавши, що все ж таки сподівається на дипломатичне вирішення українського питання, що сприятиме відновленню світової економіки.

В умовах нинішньої кризи зростають ціни на енергоносії, особливо на європейському континенті. За оцінками фонду, через складнощі з постачанням зернових з України ціни на продовольство в Європі можуть зрости ще більше.

Минулого тижня представники МВФ також зазначали, що через подальшу ескалацію російсько-українського конфлікту інфляція й надалі залишатиметься високою.

За словами Георгієвої, розширена кредитна програма МВФ для України — це близько 2,2 млрд доларів, які Україна може отримати до червня. Торік у листопаді МВФ перевів Києву перший транш фінансової допомоги — 700 млн.

Крісталіна Георгієва, яка росла в Болгарії в епоху холодної війни, також зазначила, що її брат гостював у родичів в Україні та розповідав про порожні полиці в магазинах та громадян, у поглядах яких читалася тривога, що нагадало йому про часи холодної війни.

"Важливо пам'ятати, що зазвичай мирне населення змушене виносити на собі всі тяготи геополітичної напруги", — зазначила представниця МВФ.

Раніше Фокус повідомляв про умови, на яких Єврокомісія схвалила фінансову допомогу Україні в розмірі 1,2 млрд євро. Щоб отримати наступний транш на 600 млн євро, Україні знадобиться провести низку реформ, які були узгоджені з ЄС, і дотриматись домовленостей із МВФ.