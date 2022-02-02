В США начинают увольнять из армии бойцов, не желающих вакцинироваться от COVID-19

Министр армии США Кристин Вормут утверждает, что непривитые солдаты представляют опасность и подрывают боеготовность вооруженных сил страны.

Американские солдаты и офицеры, которые откажутся проходить вакцинацию от COVID-19, будут немедленно уволены со службы. Такую директиву издала министр армии (сухопутных войск) США Кристин Вормут.

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Приказ распространяется на солдат регулярной армии США, находящихся на действительной службе, армейских резервистов и курсантов.

"Готовность армии зависит от солдат, которые готовы обучаться, развертываться, сражаться и побеждать в войнах нашей страны. Непривитые солдаты представляют опасность для вооруженных сил и ставят под угрозу их боеготовность", — сказала Кристин Вормут.

Уволенные из-за отказа вакцинироваться против COVID-19 не будут иметь права на получение пособия после увольнению. Также "диссидентов" могут заставить вернуть деньги, потраченные армией на некоторые дополнительные нужды солдат.

Не подлежат увольнению только те военные, которых командование освободит от вакцинации по медицинским или религиозным соображениям.

Как отмечает Reuters, сухопутные силы — последний род войск ВС США, где издали подобный приказ. Другие подразделения вооруженных сил США, в том числе ВВС, уже начали увольнять военных, которые не желают вакцинироваться. Пентагон сделал вакцинацию обязательной для всех военнослужащих в августе 2021 года.

Напомним, с 31 января в Украине вступил в силу приказ Минздрава о расширении списка организаций, работники которых должны обязательно привиться от COVID-19. Сотрудники, которые не получат хотя бы одну дозу вакцины, не смогут посещать работу.