У США починають звільняти з армії бійців, які не бажають вакцинуватися від COVID-19

Міністерка армії США Крістін Вормут стверджує, що нещеплені солдати становлять небезпеку та підривають боєздатність збройних сил країни.

Американські солдати та офіцери, які відмовляться проходити вакцинацію від COVID-19, будуть негайно звільнені зі служби. Таку директиву видала міністерка армії (сухопутних військ) США Крістін Вормут.

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Наказ поширюється на солдатів регулярної армії США, що знаходяться на чинній службі, армійських резервістів та курсантів.

"Готовність армії залежить від солдатів, які готові навчатися, розгортатися, боротися і перемагати у війнах нашої країни. Нещеплені солдати становлять небезпеку для збройних сил і ставлять під загрозу їхню боєздатність", — сказала Крістін Вормут.

Звільнені через відмову вакцинуватися проти COVID-19 не матимуть права на отримання допомоги після звільнення. Також "дисидентів" можуть змусити повернути гроші, витрачені армією деякі додаткові потреби солдатів.

Не підлягають звільненню ті військові, яких командування звільнить від вакцинації з медичних чи релігійних міркувань.

Як зазначає Reuters, сухопутні сили — останній рід військ ЗС США, де видали такий наказ. Інші підрозділи збройних сил США, зокрема ВПС, вже почали звільняти військових, які не бажають вакцинуватися. Пентагон зробив вакцинацію обов'язковою для всіх військовослужбовців у серпні 2021 року.

Нагадаємо, з 31 січня в Україні набув чинності наказ МОЗ про розширення списку організацій, працівники яких повинні обов'язково зробити щеплення від COVID-19. Співробітники, які не отримають бодай однієї дози вакцини, не зможуть відвідувати роботу.