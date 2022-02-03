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Служебный роман: президент CNN уволился из-за романтических отношений с коллегой

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CNN, Джефф Цукер, Эллисон Голласт, служебный роман, президент CNN
Джефф Цукер

Со своей избранницей президент проработал вместе более 20 лет. Отношения между ними начали развиваться после начала пандемии COVID-19.

Президент CNN Worldwide Джефф Цукер написал заявление об уходе с должности после того как стало известно о его романе с подчиненной, с которой он проработал более 20 лет. Детали дела сообщило на своих страницах само издание CNN.

"Меня спросили об отношениях по взаимному согласию с моей ближайшей коллегой, с которой я работал более 20 лет. Я признал, что за последние годы эти отношения развивались. Я должен был раскрыть когда они начались, но я не сделал этого. Я допустил ошибку. В связи с этим сегодня я ухожу в отставку", — заявил Цукер.

Коллегой, из-за которого руководитель влиятельного медиа потерял свой пост, оказалась Элисон Голласт — исполнительный вице-президент и директор по маркетингу CNN. Сообщается, что она продолжит работу на телеканале.

CNN, Джефф Цукер, Эллисон Голласт, служебный роман, президент CNN
Эллисон Голласт

"Мы с Джеффом были близкими друзьями и профессиональными партнерами более 20 лет. Недавно наши отношения изменились во время пандемии COVID. Я сожалею, что мы не раскрыли это в нужное время", — сказала Голласт.

Кто такая Эллисон Голласт?

Эллисон Голласт осуществляет надзор за всеми коммуникациями, обменом сообщениями, маркетинговой стратегией CNN. Она начала свою карьеру в качестве ведущей новостей, репортера и продюсера в Денвере.

Позже стала ответственной за коммуникационные направления NBC News, MSNBC, CNBC и Weather Channel. Затем заняла пост вице-президента по корпоративным коммуникациям NBC Universal, где руководила деятельностью компании по глобальным коммуникациям. После этого Голласт работала директором по связям с общественностью у губернатора штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо.

Вместе с Цукером женщина начала работать на NBC в 1998 году. Когда Цукер пришел на CNN, Голласт была одной из первых сотрудниц, назначенных им.

Почему нельзя полюбить коллегу?

Согласно справочнику по стандартам делового поведения транснациональной медиакорпорации WarnerMedia, к которой принадлежит CNN, романтические отношения запрещены не только между руководителями и подчиненными, но и с коллегами в принципе. В случае, если все-таки между сотрудниками возникла симпатия, они должны тут же сообщить в отдел кадров, который примет соответствующее решение.

"Сотрудники не должны нанимать или контролировать (прямо или косвенно) кого-либо, с кем у них есть личные отношения. Если вы в состоянии повлиять на трудоустройство, продвижение или найм кого-либо, с кем вы имеете личные отношения или бизнес, вы должны заранее сообщить об этом в отдел кадров, чтобы предпринять соответствующие меры", — гласит нормативный документ компании.

Напомним, исследования социологов показали, что служебные романы в большинстве случаев заканчиваются неприятностями. Это происходит потому, что как минимум одна сторона в отношениях преследует корыстные цели.

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