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Службовий роман: президент CNN звільнився через романтичні стосунки з колегою

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CNN, Джефф Цукер, Еллісон Голласт, службовий роман, президент CNN
Джефф Цукер

Зі своєю обраницею президент пропрацював разом понад 20 років. Стосунки між ними почали розвиватись після початку пандемії COVID-19.

Президент CNN Worldwide Джефф Цукер написав заяву про звільнення після того, як стало відомо про його роман з підлеглою, з якою він пропрацював понад 20 років. Подробиці справи на своїх сторінках повідомило саме видання CNN.

"Мене запитали про стосунки за взаємною згодою з моєю найближчою колегою, з якою я працював понад 20 років. Я визнав, що за останні роки ці стосунки розвивалися. Я повинен був розкрити коли вони почалися, але я не зробив цього. Я припустився помилки. У зв'язку з цим сьогодні я йду у відставку", — заявив Цукер.

Колегою, через яку керівник впливового медіа втратив свою посаду, виявилася Елісон Голласт — виконавча віцепрезидентка та директорка з маркетингу CNN. Повідомляється, що вона продовжить роботу на телеканалі.

CNN, Джефф Цукер, Еллісон Голласт, службовий роман, президент CNN
Еллісон Голласт

"Ми з Джеффом були близькими друзями та професійними партнерами понад 20 років. Нещодавно наші стосунки змінилися під час пандемії COVID. Я шкодую, що ми не розкрили це у потрібний час", — сказала Голласт.

Хто така Еллісон Голласт?

Еллісон Голласт здійснює нагляд за всіма комунікаціями, обміном повідомленнями, маркетинговою стратегією CNN. Вона почала свою кар'єру як ведуча новин, репортерка і продюсерка у Денвері.

Пізніше стала відповідальною за комунікаційні напрямки NBC News, MSNBC, CNBC та Weather Channel. Потім обійняла посаду віцепрезидента з корпоративних комунікацій NBC Universal, де керувала діяльністю компанії з глобальних комунікацій. Після цього Голласт працювала директоркою зв'язків із громадськістю у губернатора штату Нью-Йорк Ендрю М. Куомо.

Разом із Цукером жінка почала працювати на NBC у 1998 році. Коли Цукер прийшов на CNN, Голласт була однією з перших співробітниць, призначених ним.

Чому не можна покохати колегу?

Згідно з довідником зі стандартів ділової поведінки транснаціональної медіакорпорації WarnerMedia, до якої належить CNN, романтичні стосунки заборонені не лише між керівниками та підлеглими, а й із колегами в принципі. У випадку, якщо все-таки між співробітниками виникла симпатія, вони повинні відразу повідомити відділ кадрів, який прийме відповідне рішення.

"Співробітники не повинні наймати або контролювати (прямо чи опосередковано) будь-кого, з ким у них є особисті стосунки. Якщо ви можете вплинути на працевлаштування, просування або найняття кого-небудь, з ким ви маєте особисті стосунки або бізнес, ви повинні заздалегідь повідомити про це відділ кадрів, щоб вжити відповідних заходів", — говорить нормативний документ компанії.

Нагадаємо, дослідження соціологів показали, що службові романи здебільшого закінчуються неприємностями. Це відбувається тому, що, як мінімум, одна сторона у стосунках переслідує корисливі цілі.

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