В Нигерии взорвалось нефтедобывающее судно (видео)

На борту находились 10 членов экипажа, но их судьба пока неизвестна.

У берегов Нигерии на нефтепромышленном судне FPSO Trinity Spirit случился масштабный взрыв. Судно добывало сырье в районе Мерена — нефтяного месторождения Гвинейского залива. Как сообщает Daily Trust, команду моряков объявили пропавшими без вести.

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На борту находились 10 членов экипажа — о них пока ничего неизвестно. FPSO — это плавучая установка, которая может самостоятельно добывать нефть. Сырье хранится на судне до отгрузки в танкер или отправки по нефтепроводу. Trinity Spirit может хранить до 2 млн баррелей нефти.

[ + – ] В Нигерии взорвалось нефтедобывающее судно FPSO Trinity Spirit.

Взрыв произошел в среду, 2 февраля, и до сих пор продолжает гореть. Судно принадлежит Shebah Exploration and Production (SEPCOL). Как прокомментировал местному изданию The Cable генеральный директор компании, причина взрыва пока расследуется:

"Мы делаем все для того, чтобы локализовать ситуацию. На борту находились 10 человек, но пока мы не можем подтвердить информацию о погибших. Благодарим рыбаков и членов экипажа соседнего судна, которые оказали огромную помощь в этой страшной трагедии. Просим всех держаться подальше от места происшествия, пока проходят спасательные работы".

[ + – ] Моряки и экипаж соседнего судна пытались помочь пострадавшим.

[ + – ] Судьба моряков пока неизвестна.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что в Конго из-за обрыва электрического кабеля погибли 26 человек. Большинство погибших — женщины.