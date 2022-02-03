У Нігерії вибухнуло нафтовидобувне судно (відео)

На борту перебували 10 членів екіпажу, але їхня доля поки що невідома.

Біля берегів Нігерії на нафтопромисловому судні FPSO Trinity Spirit стався масштабний вибух. Судно видобувало сировину у районі Мерена — нафтового родовища Гвінейської затоки. Як повідомляє Daily Trust, команду моряків оголосили зниклими безвісти.

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На борту було 10 членів екіпажу — про них поки що нічого невідомо. FPSO — це плавуча установка, яка може самостійно добувати нафту. Сировина зберігається на судні до відвантаження танкер або відправлення нафтопроводом. Trinity Spirit може зберігати до 2 млн. барелів нафти.

[ + – ] У Нігерії вибухнуло нафтовидобувне судно FPSO Trinity Spirit.

Вибух стався у середу, 2 лютого, і досі продовжує горіти. Судно належить Shebah Exploration and Production (SEPCOL). Як прокоментував місцевому виданню The Cable генеральний директор компанії, причина вибуху поки що розслідується:

"Ми робимо все для того, щоб локалізувати ситуацію. На борту знаходилося 10 людей, але поки що ми не можемо підтвердити інформацію про загиблих. Дякуємо рибалкам та членам екіпажу сусіднього судна, які надали величезну допомогу в цій страшній трагедії. Просимо всіх триматися подалі від місця пригоди, доки відбуваються рятувальні роботи".

[ + – ] Моряки та екіпаж сусіднього судна намагалися допомогти постраждалим.

[ + – ] Доля моряків поки що невідома.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що в Конго через обрив електричного кабелю загинули 26 людей. Більшість загиблих — жінки.