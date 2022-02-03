Ответные меры. В РФ запретят вещание немецкого канала Deutsche Welle

Российские дипломаты также утверждают, что начали формировать списки представителей немецких общественных и госструктур, причастных к запрету вещания Russia Today в ФРГ. Этим лицам запретят посещать страну.

Российские власти запретили вещание на территории РФ германской медиакорпорации Deutsche Welle. Также в России принудительно закроют корпункт канала, а аккредитация всех сотрудников российского бюро DW будет аннулирована. Об этом сообщает МИД РФ.

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Такие меры, сказано в заявлении, власти РФ приняли из-за запрета вещания в Германии российского пропагандистского канала RT DE (Russia Today).

"В рамках объявленных 2 февраля ответных мер в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала "RT DE" российская сторона имеет в виду реализовать первый этап ответных мер", — сказано в заявлении.

Также, сообщает министерство, власти РФ начнут формировать списки представителей немецких общественных и госструктур, которые причастны к запрету вещания RT DE в ФРГ. Этим лицам запретят посещать РФ. Список "невъездных" власти России публиковать не намерены.

Кроме того, российские "компетентные органы" начнут процедуру признания DW иностранным агентом. Отметим, что такой статус, по российским законам, означает, что физическое или юридическое лицо действует в интересах другой страны. Таким статусом в РФ часто "награждают" неподконтрольные властям СМИ и общественные организации, например телеканал "Дождь" или правозащитный центр "Мемориал".

МИД РФ также сообщает, что российские власти готовят "последующие этапы ответных мер" на запрет вещания RT DE.

Напомним, 2 февраля Комиссия по лицензированию и надзору Германии запретила вещание российского пропагандистского телеканала на немецком языке RT DE на территории ФРГ из-за отсутствия немецкой лицензии. В тот же день МИД РФ пригрозил, что российские власти "примут ответные меры" против немецких СМИ.