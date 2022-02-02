В Германии запретили вещание канала Russia Today на немецком языке

Руководство канала называет запрет "чушью" и обвиняет власти ФРГ в двойных стандартах. А МИД России пригрозил принять "ответные меры" против немецких СМИ.

2 февраля Комиссия по лицензированию и надзору Германии (ZAK) запретила вещание российского пропагандистского телеканала на немецком языке RT DE (Russia Today) на территории ФРГ. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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ZAK объяснила свое решение тем, что RT DE не имеет лицензии на трансляцию в ФРГ и что канал даже не обращался за ней.

С 1 февраля трансляция любых программ канала, в том числе через спутниковое и онлайн-вещание в Германии запрещены.

Немецкие медиарегулятор считает, что ответственность за содержание немецкоязычной программы RT несет медиакомпания RT DE Productions GmbH, располагающаяся в Берлине.

С этим не согласна главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она назвала решение ZAK "полной чушью" и заявила, что несмотря на запрет регулятора, канал не прекратит свое вещание в ФРГ.

"RT DE Productions не осуществляет вещание в принципе — ни в Европе, ни где-либо еще. Компания производит несколько программы для телеканала RT DE, который вещает из Москвы и у которого есть все права на вещание в Германии и других 32 странах Европы, — написала Симоньян.

Глава RT DE Productions Динара Токтосунова заявила, что решение немецких регуляторов политическое и оно будет обжаловано в суде. Она также обвинила немецкие власти в применении к каналу двойных стандартов.

"Разрешая своему регулятору поступать таким образом, Германия заявляет другим странам, подчиняющимся Европейским конвенциям: для всех действуют одни правила, а для вас – другие", — написала Токтосунова.

На защиту RT встал МИД России. Там пригрозили, что российские власти "примут ответные меры" против немецких СМИ.

"Вердикт немецкого медиарегулятора является недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы. Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.", — сказано в заявлении МИД РФ.

Напомним, в сентябре 2021 года из-за распространения ложной информации о COVID-19, Youtube навсегда заблокировал аккаунты двух немецких каналов, принадлежащих Russia Today – RT DE и DFP. Тогда Маргарита Симоньян назвала это решение "медийной войной".

Позже российские власти потребовали от Google разблокировать каналы, угрожая заблокировать Youtube в РФ.

Как ранее писал Фокус, Директор вещания RT на русском языке Антон Красовский назвал украинцев "тварями" и заявил, что российские войска войдут в Украину, а украинская Конституция будет сожжена россиянами на Крещатике.