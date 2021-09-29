YouTube без права восстановления удалил два канала Russia Today

Причина удаления – распространение ложной информации о COVID-19, однако в RT закрытие каналов уже назвали "медийной войной", объявленной России.

Видеохостинг YouTube принял решение навсегда удалить два немецких канала российского Russia Today – RT DE и DFP, сообщила в своем Telegram-канале руководитель RT DE Динара Токтосунова.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

"YouTube удалил без права восстановления канал RT DE, а также второй наш канал DFP", – написала она.

[ + – ] Сообщение Динары Токтосуновой

Представитель YouTube объяснил удаление каналов тем, что они распространяли ложную информацию о COVID-19, пишет Deutsche Welle.

Сначала видеохостинг заблокировал вещание этого канала на семь дней, однако после того, как RT использовал канал DFP для того, чтобы избежать блокировки, оба канала были закрыты из-за нарушений условий использования YouTubе.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала закрытие каналов, назвав это решение "медийной войной".

"Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия. Очень жду, что… в России (запретят. – Ред.) Deutsche Welle и другие немецкие СМИ", – написала она.

[ + – ] Сообщение Маргариты Симоньян

Напомним, в марте президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по новым санкциям против России. В санкционных списках оказались 81 компания и 26 человек, в том числе российские СМИ "Газета.Ру", "Лента.Ру" и Russia Today.

В том же месяце в Германии около 20 немецких и международных финансовых учреждений отказались сотрудничать с российским телеканалом Russia Today.

А в июне прошлого года в Латвии были запрещены трансляции телеканала Russia Today в связи с тем, что он находится под фактическим контролем и управлением Дмитрия Киселева, в отношении которого применены санкции Совета ЕС.