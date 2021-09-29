YouTube без права відновлення видалив два канали Russia Today

Причина видалення — поширення неправдивої інформації про COVID-19, проте в RT закриття каналів вже назвали "медійною війною", оголошеною Росії.

Відеохостинг YouTube ухвалив рішення назавжди видалити два німецькі канали російського Russia Today — RT DE та DFP, повідомила в своєму Telegram-каналі керівниця RT DE Дінара Токтосунова.

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"YouTube видалив без права відновлення канал RT DE, а також другий наш канал DFP", — написала вона.

[ + – ] Повідомлення Дінари Токтосунової

Представник YouTube пояснив видалення каналів тим, що вони поширювали неправдиву інформацію про COVID-19, пише Deutsche Welle.

Спочатку відеохостинг заблокував мовлення цього каналу на сім днів, однак після того, як RT використовував канал DFP для того, щоб уникнути блокування, обидва канали були закриті через порушення умов використання YouTubе.

Головна редакторка RT Маргарита Симоньян прокоментувала закриття каналів, назвавши це рішення "медійною війною".

"Це справжня медійна війна, оголошена державою Німеччина державі Росія. Дуже чекаю, що... в Росії (заборонять. — Ред.) Deutsche Welle й інші німецькі ЗМІ", — написала вона.

[ + – ] Повідомлення Маргарити Симоньян

Нагадаємо, в березні президент Володимир Зеленський надав чинності рішенню РНБО щодо нових санкцій проти Росії. У санкційних списках опинилися 81 компанія і 26 осіб, зокрема російські ЗМІ "Газета.Ру", "Лента.Ру" і Russia Today.

У тому ж місяці в Німеччині майже 20 німецьких і міжнародних фінансових установ відмовилися співпрацювати з російським телеканалом Russia Today.

А в червні минулого року в Латвії були заборонені трансляції телеканалу Russia Today в зв'язку з тим, що він знаходиться під фактичним контролем та управлінням Дмитра Кисельова, щодо якого вжиті санкції Ради ЄС.