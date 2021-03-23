Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО проти Росії

Всього у списку знаходиться 81 компанія і 26 осіб. У списку опинилася мати Ксенії Собчак і російські ЗМІ "Газета.Ру", "Лента.Ру" і Russia Today.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) про санкції від 23 березня. Про це повідомляє Офіс президента.

Згідно з указом президента, під санкції потрапили російські політичні діячі, серед яких:

Горовий Олександр — перший заступник міністра внутрішніх справ Росії;

Казакова Валентина — начальник Головного управління МВС РФ з питань міграції;

Адзінов Кирило — начальник управління організації дозвільно-візової роботи Головного управління з питань міграції МВС РФ;

Левченко Олег — начальник управління з питань міграції Головного управління МВС Російської Федерації по Ростовській області;

Гур'янова Анна — начальник відділу Управління Федеральної міграційної служби Росії по Ростовській області у місті Новошахтинськ;

Хлистів Володимир — начальник відділу з питань міграції Відділу Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації по Некліновському району Ростовської області;

Агарков Олег — начальник Головного управління МВС Росії по Ростовській області;

Башкин Олександр — заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;

Вуколов Всеволод — заступник міністра праці та соціального захисту Російської Федерації (раніше — керівник Федеральної служби Російської Федерації з питань праці та зайнятості, член урядової комісії Російської Федерації з міграційної політики);

Зубов Ігор — статс-секретар — заступник Міністра внутрішніх справ Російської Федерації, державний радник Російської Федерації 1 класу;

Карлін Олександр — заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;

Меньщиков Владислав Володимирович — керівник 1-ї Служби (Служби контррозвідки) Федеральної служби безпеки Російської Федерації, член урядової комісії Російської Федерації з міграційної політики;

Нарусова Людмила — член Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва і мати журналістки Ксенії Собчак;

Рукавишникова Ірина Валеріївна — перший заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;

Цепкін Олег — член Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;

Під санкції потрапили і три французькі депутата Європарламенту, які з'їздили в окупований Крим:

Лакапель Жан-Лін — депутат Європейського парламенту, представник крайньо-правової політичної групи "Ідентичність та демократія";

Олів'є Філіп — депутат Європейського парламенту, представник крайньо-правової політичної групи "Ідентичність та демократія";

Віржіні Жорон — депутат Європейського парламенту, представник крайньо-правової політичної групи "Ідентичність та демократія".

Всього у списку знаходяться 26 фізосіб.

У списку юридичних осіб 81 організація, зокрема — ті, проти яких вже вводилися санкції у 2018 році. Тепер же обмеження продовжили на 3 роки. У списку опинилися і російські ЗМІ з інформаційними порталами, серед яких: "Lenta.ru", RT (Russia Today), "Газета.ru", "Утро.ru", "Україна.ру", "Вільна преса", "Русский експерт", "Голос Севастополя", "СМИ2", "ТВ-Новости", "Федеральне агентство новин", jpgazeta.ru, asd.news, pikinform.ru, dnronlane.su, i-don.ru, rumedia24.com, dnr24.su, rmnews.ru, howto-news.info, novosti.icu.

Тим, хто потрапив під українські санкції блокується доступ до активів на території України і забороняється грошовий оборот за межі України. Також їм заборонено брати участь у приватизації і в'їжджати на територію України.

Раніше стало відомо, що 19 березня Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ввела персональні санкції проти Віктора Януковича, Миколи Азарова, Віктора Пшонки, Дмитра Табачника та ще 23 осіб. Йдеться про блокування активів і майна, запобігання виведення капіталів за межі України і про позбавлення всіх державних нагород.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО ввів санкції на 5 років проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne".

19 лютого РНБО рекомендувало Зеленському ввести санкції ще проти ряду компаній і 8 фізосіб осіб, серед яких — і сам Медведчук з його дружиною Оксаною Марченко.

За підсумками засідання РНБО 26 лютого під санкції РНБО потрапив колишній голова МВС Віталій Захарченко, екс-голова СБУ Олександр Якименко та ще 8 військовослужбовців. Їх позбавили всіх військових звань і державних нагород.

11 березня РНБО погодила "Стратегію деокупацію Криму", прийняла рішення про націоналізацію "Мотор Січі" і доручила СБУ зайнятися вивченням "обставин", через які 27 квітня 2010 року тодішні народні депутати України проголосували за ратифікацію Харківських угод.