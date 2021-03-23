Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО против России

Всего в списке находится 81 компания и 26 человек. Среди них — мать Ксении Собчак и российские СМИ "Газета.Ру", "Лента.Ру" и Russia Today.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях от 23 марта. Об этом сообщает Офис президента.

Согласно указу президента, под санкции попали российские политические деятели, среди которых:

Горовой Александр — первый замминистра внутренних дел России;

Казакова Валентина — начальник Главного управления МВД РФ по вопросам миграции;

Адзинов Кирилл — начальник управления организации праздно-визовой работы Главного управления по вопросам миграции МВД РФ;

Левченко Олег — начальник управления по вопросам миграции Главного управления МВД Российской Федерации по Ростовской области;

Гурьянова Анна — начальник отдела Управления Федеральной миграционной службы России по Ростовской области в городе Новошахтинск;

Хлыстов Владимир — начальник отдела по вопросам миграции Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Неклиновского района Ростовской области;

Агарков Олег — начальник Главного управления МВД России по Ростовской области;

Башкин Александр — заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;

Вуколов Всеволод — заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации (ранее — руководитель Федеральной службы Российской Федерации по труду и занятости, член правительственной комиссии Российской Федерации по миграционной политике);

Зубов Игорь — статс-секретарь — заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации, государственный советник Российской Федерации 1 класса;

Карлин Александр — заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;

Меньщиков Владислав Владимирович — руководитель 1-й Службы (Службы контрразведки) Федеральной службы безопасности Российской Федерации, член правительственной комиссии Российской Федерации по миграционной политике;

Нарусова Людмила — член Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству и мать журналистки Ксении Собчак;

Рукавишникова Ирина Валерьевна — первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;

Цепкин Олег — член Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;

Под санкции попали и три французских депутата Европарламента, которые съездили в оккупированный Крым:

Лакапель Жан-Лин — депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы "Идентичность и демократия";

Оливье Филипп — депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы "Идентичность и демократия";

Виржини Жорон — депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы "Идентичность и демократия".

Всего в списке находятся 26 физлиц.

В списке юридических лиц 81 организация, в том числе — те, против которых уже вводились санкции в 2018 году. Теперь же ограничения продлили на 3 года. В списке оказались и российские СМИ с информационными порталами, среди которых: "Lenta.ru", RT (Russia Today), "Газета.ru", "Утро.ru", "Украина.ру", "Свободная пресса", "Русский эксперт", "Голос Севастополя", "СМИ2", "ТВ-Новости", "Федеральное агенство новостей", jpgazeta.ru, asd.news, pikinform.ru, dnronlane.su, i-don.ru, rumedia24.com, dnr24.su, rmnews.ru, howto-news.info, novosti.icu.

Указ Зеленского обязывает интернет-провайдеров в Украине ограничить доступ к этим ресурсам.

Попавшим под санкции блокируется доступ к активам на территории страны и запрещается денежный оборот за пределы Украины. Им запрещено принимать участие в приватизации и въезжать на территорию Украины.

Ранее стало известно, что 19 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел персональные санкции против Виктора Януковича, Николая Азарова, Виктора Пшонки, Дмитрия Табачника и еще 23 лиц. Речь идет о блокировке активов и имущества, предотвращении выведения капиталов за пределы Украины и о лишении всех государственных наград.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО ввел санкции на 5 лет против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne".

19 февраля СНБО рекомендовало Зеленскому ввести санкции еще против ряда компаний и 8 физлиц лиц, среди которых – и сам Медведчук с его супругой Оксаной Марченко.

По итогам заседания СНБО 26 февраля под санкции СНБО попал бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-глава СБУ Александр Якименко и еще 8 военнослужащих. Их лишили всех воинских званий и госнаград.

11 марта СНБО согласовал Стратегию деоккупации Крыма", принял решение о национализации "Мотор Сичи" и поручил СБУ заняться изучением "обстоятельств", из-за которых 27 апреля 2010 года тогдашние народные депутаты Украины проголосовали за ратификацию Харьковских соглашений.