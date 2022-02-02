У Німеччині заборонили мовлення каналу Russia Today німецькою мовою

Керівництво каналу називає заборону "нісенітницею" і звинувачує владу ФРН у подвійних стандартах. А МЗС Росії пригрозило вжити "заходів у відповідь" проти німецьких ЗМІ.

2 лютого Комісія з ліцензування та нагляду Німеччини (ZAK) заборонила мовлення російського пропагандистського телеканалу німецькою мовою RT DE (Russia Today) на території ФРН. Про це повідомляє Deutsche Welle.

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ZAK пояснила своє рішення тим, що RT DE не має ліцензії на трансляцію у ФРН і канал навіть не звертався за нею.

З 1 лютого трансляція будь-яких програм каналу, зокрема через супутникове та онлайн-мовлення в Німеччині заборонена.

Німецькі медіарегулятори вважають, що відповідальність за зміст німецькомовної програми RT несе медіакомпанія RT DE Productions GmbH, що розташована в Берліні.

З цим не погоджується головна редакторка RT Маргарита Симоньян. Вона назвала рішення ZAK "повною нісенітницею" і заявила, що незважаючи на заборону регулятора, канал не припинить своє мовлення у ФРН.

"RT DE Productions не здійснює мовлення в принципі — ні в Європі, ні деінде. Компанія виробляє кілька програми для телеканалу RT DE, який мовить з Москви і має всі права на мовлення в Німеччині та інших 32 країнах Європи, — написала Симоньян.

Глава RT DE Productions Дінара Токтосунова заявила, що рішення німецьких регуляторів є політичним і воно буде оскаржене в суді. Вона також звинуватила німецьку владу у застосуванні до каналу подвійних стандартів.

"Дозволяючи своєму регулятору діяти таким чином, Німеччина заявляє іншим країнам, що підкоряються Європейським конвенціям: для всіх діють одні правила, а для вас інші", — написала Токтосунова.

На захист RT стало МЗС Росії. Там пригрозили, що російська влада "вживе заходів у відповідь" проти німецьких ЗМІ.

"Вердикт німецького медіарегулятора є недвозначним сигналом, що російські занепокоєння демонстративно проігноровані. Цей крок позбавляє нас іншого вибору, крім як приступити до реалізації заходів у відповідь щодо акредитованих в Росії німецьких ЗМІ, а також інтернет-посередників, які довільно і безпідставно видалили акаунти телеканалу зі своїх платформ", — сказано в заяві МЗС РФ.

Нагадаємо, у вересні 2021 року через поширення неправдивої інформації про COVID-19, Youtube назавжди заблокував акаунти двох німецьких каналів, що належать Russia Today – RT DE та DFP. Тоді Маргарита Симоньян назвала це рішення "медійною війною".

Пізніше російська влада вимагала від Google розблокувати канали, погрожуючи заблокувати Youtube в РФ.

Як раніше писав Фокус, директор мовлення RT російською мовою Антон Красовський назвав українців "тварями" та заявив, що російські війська увійдуть до України, а українська Конституція буде спалена росіянами на Хрещатику.