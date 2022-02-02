У Німеччині заборонили мовлення каналу Russia Today німецькою мовою
Керівництво каналу називає заборону "нісенітницею" і звинувачує владу ФРН у подвійних стандартах. А МЗС Росії пригрозило вжити "заходів у відповідь" проти німецьких ЗМІ.
2 лютого Комісія з ліцензування та нагляду Німеччини (ZAK) заборонила мовлення російського пропагандистського телеканалу німецькою мовою RT DE (Russia Today) на території ФРН. Про це повідомляє Deutsche Welle.
ZAK пояснила своє рішення тим, що RT DE не має ліцензії на трансляцію у ФРН і канал навіть не звертався за нею.
З 1 лютого трансляція будь-яких програм каналу, зокрема через супутникове та онлайн-мовлення в Німеччині заборонена.
Німецькі медіарегулятори вважають, що відповідальність за зміст німецькомовної програми RT несе медіакомпанія RT DE Productions GmbH, що розташована в Берліні.
З цим не погоджується головна редакторка RT Маргарита Симоньян. Вона назвала рішення ZAK "повною нісенітницею" і заявила, що незважаючи на заборону регулятора, канал не припинить своє мовлення у ФРН.
"RT DE Productions не здійснює мовлення в принципі — ні в Європі, ні деінде. Компанія виробляє кілька програми для телеканалу RT DE, який мовить з Москви і має всі права на мовлення в Німеччині та інших 32 країнах Європи, — написала Симоньян.
Глава RT DE Productions Дінара Токтосунова заявила, що рішення німецьких регуляторів є політичним і воно буде оскаржене в суді. Вона також звинуватила німецьку владу у застосуванні до каналу подвійних стандартів.
"Дозволяючи своєму регулятору діяти таким чином, Німеччина заявляє іншим країнам, що підкоряються Європейським конвенціям: для всіх діють одні правила, а для вас інші", — написала Токтосунова.
На захист RT стало МЗС Росії. Там пригрозили, що російська влада "вживе заходів у відповідь" проти німецьких ЗМІ.
"Вердикт німецького медіарегулятора є недвозначним сигналом, що російські занепокоєння демонстративно проігноровані. Цей крок позбавляє нас іншого вибору, крім як приступити до реалізації заходів у відповідь щодо акредитованих в Росії німецьких ЗМІ, а також інтернет-посередників, які довільно і безпідставно видалили акаунти телеканалу зі своїх платформ", — сказано в заяві МЗС РФ.
Нагадаємо, у вересні 2021 року через поширення неправдивої інформації про COVID-19, Youtube назавжди заблокував акаунти двох німецьких каналів, що належать Russia Today – RT DE та DFP. Тоді Маргарита Симоньян назвала це рішення "медійною війною".
Пізніше російська влада вимагала від Google розблокувати канали, погрожуючи заблокувати Youtube в РФ.
Як раніше писав Фокус, директор мовлення RT російською мовою Антон Красовський назвав українців "тварями" та заявив, що російські війська увійдуть до України, а українська Конституція буде спалена росіянами на Хрещатику.