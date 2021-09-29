У Росії погрожують заблокувати YouTube: регулятор шантажує відеохостинг

Роскомнагляд вимагає від Google зняти блокування з youtube-каналів російської телекомпанії Russia Today.

Компанія Google отримала офіційний лист від Роскомнагляду, у якому останній вимагає зняття блокування з каналів, де транслювався контент німецького офісу телекомпанії RT.

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Про це повідомляє видання forbes.ru.

Також у документі йдеться про можливий повний або частковий бан сервісу YouTube на території РФ з тієї причини, що відеохостинг може бути визнаний "причетним до порушень основоположних прав і свобод людини". Під порушеннями прав людини мається на увазі блокування двох каналів — RT DE і DFP, — належать Russia Today. Вони були заблоковані через поширення неправдивої інформації про коронавірус. Першим під блок потрапив RT DE, але після того, як співробітники RT почали активно використовувати DFP щоб уникнути блокування, платформа забанила і його, при чому без можливості відновлення контенту.

Керівництво телекомпанії досить жорстко відреагувало, назвавши ці дії американської компанії "справжньою медійною війною, оголошеною державою Німеччина державі Росія". Однак, відомо, що Russia Today отримала попередження від відеохостера, але проігнорувала їх і спробувала обійти тоді ще тимчасове блокування. Саме ці дії і спровокували YouTube на те, щоб повністю заблокувати два канали.

Що стосується YouTube, то компанія отримала попередження від російського регулятора і була внесена ним у так званий "реєстр порушників".

"У майбутньому не виключено повне або часткове обмеження доступу до нього користувачам з Росії", — пише видання 3dnews.ru.

Відомо також, що в Міністерстві закордонних справ РФ запропонували "виробити власні механізми протидії німецьким ЗМІ і YouTube".

Раніше ми повідомляли про те, що в РФ при спробі заблокувати Google "ліг" інтернет.