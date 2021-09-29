В России грозятся заблокировать YouTube: регулятор шантажирует видеохостинг

Роскомнадзор требует от Google снять блокировку с youtube-каналов российской телекомпании Russia Today.

Компания Google получила официальное письмо от Роскомнадзора, в котором последний требует снятия блокировки с каналов, где транслировался контент немецкого офиса телекомпании RT.

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Об этом сообщает издание forbes.ru.

Также в документе идет речь о возможном полном или частичном бане сервиса YouTube на территории РФ по той причине, что видеохостинг может быть признан "причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека". Под нарушениями прав человека имеется ввиду блокировка двух каналов — RT DE и DFP, — принадлежащих Russia Today. Они были заблокированы по причине распространения ложной информации о коронавирусе. Первым под блок попал RT DE, но после того, как сотрудники RT начали активно использовать DFP во избежание блокировки, платформа забанила и его, при чем без возможности восстановления контента.

Руководство телекомпании довольно жестко отреагировало, назвав эти действия американской компании "настоящей медийной войной, объявленной государством Германия государству Россия". Однако известно, что Russia Today получила предупреждение от видеохостера, но проигнорировала их и попыталась обойти тогда еще временную блокировку. Именно эти действия и спровоцировали YouTube на то, чтобы полностью заблочить оба канала.

Что касается YouTube, то компания получила предупреждение от российского регулятора и был внесен им в так называемый "реестр нарушителей".

"В будущем не исключено полное или частичное ограничение доступа к нему пользователям из России", — пишет издание 3dnews.ru.

Известно также, что в Министерстве иностранных дел РФ предложили "выработать собственные механизмы противодействия немецким СМИ и YouTube".

Ранее мы сообщали о том, что в РФ при попытке заблокировать Google "лег" Интернет.